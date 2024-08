“The glaciers are melting”: una mostra che scuote le coscienze all'Hotel La Perla

Daniela Brugger, che vive e lavora a Certosa, Val Senales, entra fino al 31 agosto in casa dell'Hotel La Perla di Corvara (Bz) con la mostra "The glaciers are melting 0,32", l'esposizione delle sue foto dei ghiacciai alpini che stanno scomparendo abbagliandoci con la luce vivida di pareti nude di roccia scoperta. 0,32 m sarebbe l'innalzamento del livello globale del mare se tutti i ghiacciai al di fuori delle due calotte glaciali dell'Antartide e della Groenlandia si sciogliessero. Con l'attuale tasso del riscaldamento globale, circa la metà di questo ghiaccio si scioglierà entro la fine del XXI secolo.

Arte e ambiente: la mostra di Daniela Brugger sensibilizza sul riscaldamento globale

Daniela Brugger che è cresciuta calpestando le travi dei rifugi d'alta quota che la nonna e la mamma gestivano, ha acquisito quella sensibilità che come ci insegna Dino Buzzati in Barnabo delle montagne, permette di vedere il mondo attraverso un binocolo e un microscopio allo stesso tempo, ascoltando espressioni sonore onomatopeiche. L'esperimento con il "fleece”, la stampa di una fotografia di ghiaccio in disfacimento su un pezzo di telo identico a quello usato per coprire le superfici dei ghiacciai per i comprensori sciistici, vuole portarci ulteriormente alla consapevolezza che intorno a noi qualcosa sta succedendo e che continuare a fare finta di niente non ci aiuterà a gestirne le conseguenze che già ora, entrano con veemenza nella nostra quotidianità.

L'Hotel La Perla di Corvara (Bz)

Soltanto due anni fa, il 3 luglio 2022 sulla Marmolada morivano 11 persone a causa del distaccamento di un seracco che ha provocato una slavina di ghiaccio e detriti. Siamo complici di un cambiamento incessante, inarrestabile, vitale e fragorosamente sottovalutato. «Sensibilizzare sul tema del riscaldamento climatico è una parte importante del processo verso una maggiore sostenibilità aziendale - ha affermato Elide Mussner, sustainability manager dell'hotel La Perla, che ha introdotto la mostra fotografica - fra dieci anni la Marmolada, a due passi da qui, si sarà sciolta. Il turismo alpino come lo conosciamo oggi non sarà più possibile. Iniziamo ora a pensare al futuro, mettendo il rispetto ambientale al centro».

«I ghiacciai si stanno dissolvendo. Dove un tempo si ergevano maestosi, nuovi fiori sbocceranno, altre vite prenderanno forma - ha concluso Michil Costa, padrone di casa. E noi? Noi ci stiamo deliziando con un ghiacciolo alla fragola. O ancora, ci beiamo della fresca aria condizionata. E quando tutto sarà finito? Se fossimo noi stessi un ghiacciolo? Siamo noi un ghiacciolo, pronto a dissolversi e a tornare alla Terra». La mostra è accessibile al pubblico, è aperta giornalmente durante gli orari di apertura dell'Hotel La Perla, fino al 31 agosto.

Di Claudio Zeni

