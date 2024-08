Sta per tornare la Monsterrando Barbera d'Asti Uci Gravel World Series

Le colline del Monferrato si preparano ad accogliere un evento unico nel suo genere: la 2024 Monsterrando Barbera d'Asti Uci Gravel World Series, in programma per il prossimo 31 agosto. Una competizione che unisce la passione per il ciclismo gravel alla scoperta delle bellezze naturali e delle tradizioni enogastronomiche di un territorio rinomato per i suoi vini di qualità.

La terza edizione di questa gara internazionale vedrà sfidarsi atleti professionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo, pronti a misurarsi su un percorso di 152 km che attraverserà le suggestive strade bianche e i sentieri delle colline monferrine. Ma l'evento non si limita alla sola competizione: è infatti parte integrante del più ampio progetto Gran Monferrato Gravel Brevetti, un'iniziativa di tre mesi che offre a tutti gli amanti della bicicletta la possibilità di esplorare cinque itinerari diversi, immersi tra vigneti, borghi medievali e paesaggi mozzafiato. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, in qualità di partner dell'evento, sottolinea l'importanza di questa manifestazione per la promozione dell'eccellenza enologica del territorio. «La Barbera d'Asti - dichiara Vitaliano Maccario, Presidente del Consorzio - è un vino che ben si sposa con le sfide e le emozioni di una gara come la Monsterrando. Siamo felici di offrire ai partecipanti l'opportunità di degustare le nostre etichette e di scoprire le diverse sfaccettature di questo straordinario territorio».

Andrea Guerrera, presidente del Consorzio Gran Monferrato, evidenzia come questa sinergia tra sport, turismo e vino rappresenti un'opportunità unica per valorizzare il territorio e attrarre un pubblico sempre più ampio. «Il Monferrato è una terra ricca di storia e tradizioni, e il ciclismo gravel è lo strumento ideale per farla scoprire ai visitatori da una prospettiva inedita. Siamo convinti che questo evento contribuirà a consolidare la reputazione del nostro territorio a livello internazionale». La 2024 Monsterrando Barbera d'Asti Uci Gravel World Series è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo e per coloro che desiderano vivere un'esperienza indimenticabile alla scoperta del Monferrato. Un evento che celebra la bellezza del territorio, la passione per lo sport e l'amore per il buon vino.

