Carnevale in Val Gardena: tra maschere, risate e zuppe rubate

Quando si parla di Carnevale, le menti di solito volano verso le grandi sfilate, le maschere più stravaganti e le feste che invadono le strade di ogni città. Ma se cercate qualcosa di più autentico, dove la tradizione ladina si fonde con la magia delle Dolomiti, allora non potete assolutamente perdervi il Carnevale in Val Gardena!

Il Carnevale in Val Gardena è un'esperienza unica tra tradizioni, maschere, risate e divertenti scherzi

Questa piccola valle del Trentino-Alto Adige, che fa parte del patrimonio naturale mondiale dell'Unesco, è pronta a trasformarsi in un palcoscenico straordinario dove cultura, divertimento e, soprattutto, risate non mancheranno. Ma non preoccupatevi: non è necessario essere esperti sciatori o avventurieri delle montagne per godervi la festa. Basta essere pronti a divertirsi.

Il Giovedì Grasso: inizia il carnevale in Val Gardena

Il 27 febbraio 2025 segnerà l'inizio dei festeggiamenti con il tanto atteso Giovedì Grasso (o come lo chiamano da queste parti: Juebia Grassa). Ma non pensate che sia solo una giornata di cibo e musica. Oh no, qui la tradizione è davvero speciale!

Uno degli eventi più divertenti e unici di questo giorno è il furto della minestra d’orzo - o “Rube la panicia” - che coinvolge tutta la comunità. I bambini, mascherati e pronti per tutto, si “introducono” furtivamente nelle case dei vicini per rubare la tradizionale zuppa d'orzo con carne di maiale. Ma attenzione, perché non tutte le pentole sono come sembrano! La cuoca, per ingannare i piccoli ladri, potrebbe lasciar bollire sul fuoco una pentola con… una suola di scarpa! E mentre si ride per le burle, si mangia una deliziosa zuppa di orzo, accompagnata dai tradizionali krapfen di Carnevale. Insomma, tra risate, scherzi e buon cibo, il Giovedì Grasso non ha davvero eguali.

Maschere, sfilate e risate: il Carnevale in piazza

Ma non è finita qui! Dopo il pranzo (e il furto della minestra), la festa continua con una delle sfilate più attese dell'anno: la sfilata in maschera di Ortisei (Bz), che partirà alle 15 dall'Hotel Madonna e attraverserà tutta la zona pedonale fino alla Piazza Parrocchiale. E chi non ama una buona sfilata di Carnevale con maschere colorate, persone vestite da creature fantastiche e, naturalmente, tanto divertimento? Le maschere più belle verranno premiate, quindi preparatevi a sfoggiare la vostra più grande creatività! Se vi capita di trovarvi a Ortisei dopo la sfilata, non dimenticate di fare un salto al Centro Giovani “Circolo” per un po' di musica dal vivo dalle 18:30.

Il Carnival Ski Show: non solo sci in Val Gardena

Alle 21:15, Ortisei diventa il centro del Carnival Ski Show, un evento che non lascia nulla al caso. Se pensate che lo sci sia solo un modo per scivolare giù dalle montagne, preparatevi a rimanere sbalorditi! Gli esperti della Scuola Sci & Snowboard Ortisei vi stupiranno con incredibili acrobazie, portando il Carnevale sulla neve con un mix di stile, velocità e divertimento.

Il Carnevale per i piccoli in Val Gardena

Ma non è solo per adulti, non temete! I bambini hanno un sacco di occasioni per divertirsi. Il 3 marzo è dedicato al face painting, un'attività che permetterà ai più piccoli di trasformarsi in tutto ciò che desiderano, dalle fatine agli animali della foresta. Saranno più felici di un piccolo mostro colorato. Poi, il 4 marzo, il Carnevale entra nel vivo con le Olimpiadi di Carnevale per bambini, che si terranno a Selva di Val Gardena, tra risate, giochi e tante sorprese. E chi vince? Beh, i regali finali e un bel Krapfen li aspettano!

Maschere sugli sci in Val Gardena

Se pensate che sciare sia solo una questione di discese veloci e salti da brivido, aspettate di vedere il Carnevale sugli sci a Ortisei. Il 4 marzo, sulla Pista Palmer & Furdenan, tutti sono invitati a sciare mascherati, e naturalmente, chi avrà la maschera più originale e fantasiosa verrà premiato. E non dimenticate di fare una sosta per gustare i deliziosi biscotti Loacker (vi avverto, sono irresistibili)!

Feste di Carnevale nelle baite della Val Gardena

E quando la giornata sulle piste finisce, il Carnevale in Val Gardena non è certo finito. Le baite e i locali della zona si animano di festa con musica, balli e, ovviamente, tanto divertimento. Dopo una lunga giornata sugli sci (o a passeggio tra i vicoli colorati del paese), è il momento di rilassarsi e festeggiare con gli amici, magari accompagnati da una buona birra artigianale e un bel piatto di speck locale.

Ruba la Minestra, sfila in maschera e sci sulla neve al Carnevale in Val Gardena

Se cercate un Carnevale che unisca tradizione, natura e tanta, tantissima allegria, la Val Gardena è la meta ideale. Un mix perfetto di costumi tradizionali, eventi per grandi e bambini, e il tutto immerso nella bellezza unica delle Dolomiti. Quindi, preparatevi a ridere, mangiare, mascherarvi e, soprattutto, a vivere un’esperienza indimenticabile.

