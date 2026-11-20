Dal 28 febbraio al 3 marzo 2027 Carrara Fiere accoglierà la 47ª edizione di Tirreno C.T., appuntamento di riferimento per i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità. Per quattro giornate, aziende e operatori potranno incontrarsi, confrontarsi sulle tendenze del fuori casa e scoprire prodotti, attrezzature, tecnologie e servizi pensati per rendere più efficiente e competitiva l’attività di cucine, sale, bar e pubblici esercizi.

A Tirreno C.T. spazio a tutte le componenti del fuoricasa, compresa la pasticceria

Un percorso espositivo per tutta la filiera della ristorazione

Il percorso espositivo riunirà come sempre l’intera filiera: produttori, distributori, chef, ristoratori, pizzaioli, pasticceri, gelatieri, bartender e sommelier. Dalle materie prime alle soluzioni per preparazione, conservazione e servizio, la fiera offrirà una panoramica concreta sulle novità da portare nei locali, con occasioni di prova, dialogo diretto con le aziende e aggiornamento professionale. Grande attenzione sarà riservata al calendario degli eventi. Torneranno il Pentathlon della Cucina e il Triathlon della Cucina, competizioni capaci di valorizzare tecnica, creatività, organizzazione e spirito di squadra.

Pentathlon della Cucina e il Triathlon della Cucina: le due competizioni torneranno a Carrara per Tirreno C.T. 2027

Le prove richiameranno cuochi e professionisti, trasformando la fiera in un palcoscenico vivo nel quale osservare metodi di lavoro, interpretazioni gastronomiche e talenti del settore. A completare il programma saranno dimostrazioni, workshop, incontri e contest promossi dalle associazioni di categoria. Momenti pensati non soltanto per coinvolgere il pubblico, ma soprattutto per offrire agli operatori strumenti, idee e stimoli applicabili al lavoro quotidiano, dal laboratorio alla cucina fino al servizio in sala.

Balnearia cambia padiglione e rafforza le sinergie con Tirreno C.T.