LE COMPETIZIONI
Pentathlon e Triathlon della Cucina, a Carrara tornano le sfide tra professionisti
Tirreno C.T. torna a Carrara dal 28 febbraio al 3 marzo 2027 con aziende, professionisti, gare di cucina e appuntamenti formativi. In contemporanea Balnearia cambia padiglione e rafforza il dialogo tra settori
Dal 28 febbraio al 3 marzo 2027 Carrara Fiere accoglierà la 47ª edizione di Tirreno C.T., appuntamento di riferimento per i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità. Per quattro giornate, aziende e operatori potranno incontrarsi, confrontarsi sulle tendenze del fuori casa e scoprire prodotti, attrezzature, tecnologie e servizi pensati per rendere più efficiente e competitiva l’attività di cucine, sale, bar e pubblici esercizi.
Un percorso espositivo per tutta la filiera della ristorazione
Il percorso espositivo riunirà come sempre l’intera filiera: produttori, distributori, chef, ristoratori, pizzaioli, pasticceri, gelatieri, bartender e sommelier. Dalle materie prime alle soluzioni per preparazione, conservazione e servizio, la fiera offrirà una panoramica concreta sulle novità da portare nei locali, con occasioni di prova, dialogo diretto con le aziende e aggiornamento professionale.
Grande attenzione sarà riservata al calendario degli eventi. Torneranno il Pentathlon della Cucina e il Triathlon della Cucina, competizioni capaci di valorizzare tecnica, creatività, organizzazione e spirito di squadra.
Le prove richiameranno cuochi e professionisti, trasformando la fiera in un palcoscenico vivo nel quale osservare metodi di lavoro, interpretazioni gastronomiche e talenti del settore. A completare il programma saranno dimostrazioni, workshop, incontri e contest promossi dalle associazioni di categoria. Momenti pensati non soltanto per coinvolgere il pubblico, ma soprattutto per offrire agli operatori strumenti, idee e stimoli applicabili al lavoro quotidiano, dal laboratorio alla cucina fino al servizio in sala.
Balnearia cambia padiglione e rafforza le sinergie con Tirreno C.T.
In contemporanea tornerà Balnearia, alla sua 28ª edizione, dedicata al mondo della balneazione. Per la prima volta la manifestazione sarà trasferita nel padiglione C, una collocazione inedita che ne valorizzerà identità e contenuti e rafforzerà le sinergie con gli operatori presenti a Carrara Fiere. Tra offerta espositiva, formazione e competizioni, Tirreno C.T. 2027 si prepara così a offrire alla ristorazione quattro giornate di confronto, aggiornamento e business.