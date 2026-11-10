VETRINA GLOBALE
Pizza, hotel e beverage: le tre nuove aree che debuttano a Sirha Lyon 2027
Dal 21 al 25 gennaio 2027 Sirha Lyon riunisce il food service internazionale con ben tre nuove aree dedicate a hospitality, pizza e beverage. In programma anche le finali di Coupe du Monde de la Pâtisserie e Bocuse d’Or
Dal 21 al 25 gennaio 2027, Lione torna a essere la capitale mondiale del food service. Evento di fama mondiale, Sirha Lyon ha la capacità unica di riunire, nello stesso momento e nello stesso luogo, tutti i protagonisti dei settori della ristorazione, dell'hotellerie, della gastronomia e dell'hospitality: decision-maker, influencer, chef, brand, buyer e innovatori.
Sirha Lyon 2027, tre nuove aree per ampliare il mercato
Nel 2025 ha accolto 257.363 professionisti, il 56% dei quali decision-maker e buyer, con l’Italia seconda tra i paesi visitatori dopo la Svizzera. Ad attenderli, 4.880 espositori e marchi e oltre 800 nuovi prodotti. Nel 2027, Sirha Lyon si rinnova e, per la prima volta, apre la sua offerta a nuovi segmenti di mercato, con tre aree in forte crescita.
Nella prossima edizione debutta l’Hospitality Factory (Hall 7), una nuova area dedicata a design, arredo, customer experience, servizi e allestimento, pensata come luogo di incontro e business per albergatori, ristoratori, progettisti e investitori. Altra grande novità è il Sirha Pizza World, un universo interamente dedicato al settore pizza, che riunirà offerta espositiva, ristorante e area contest in uno spazio pensato per valorizzare prodotti, competenze e protagonisti del settore. Spazio anche al settore Liquid, con 4.000 m² dedicati a bevande, vini e spirits, caffè e nuove esperienze di degustazione, mettendo al centro prodotto, servizio e qualità premium. Si rafforza anche la dimensione internazionale, con il 26% di espositori provenienti dall'estero, di cui il 30%
italiani, e 38 Paesi rappresentati..
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In questa direzione nasce Sirha Lyon Experience, un nuovo progetto che mette il business al centro dell'esperienza fieristica. Venti spazi dedicati, tra palchi, lounge e aree networking, favoriranno incontri professionali, nuove connessioni e opportunità di business durante i cinque giorni del salone. L'innovazione sarà un altro elemento centrale dell'edizione 2027. Sirha Start Up riunirà 60 startup e soluzioni innovative, mentre Sirha Pitch, realizzato in collaborazione con Service Compris, offrirà a imprenditori ed espositori l'opportunità di presentare i propri progetti. I Sirha Innovation Awards premieranno infine le innovazioni più significative del mercato, suddivise in quattro categorie.
Coupe du Monde de la Pâtisserie e Bocuse d’Or, le finali a Lione
A completare cinque giorni dedicati al futuro del settore, tornano anche le grandi competizioni internazionali: la Contest Arena ospiterà la finale mondiale della Coupe du Monde de la Pâtisserie (22-23 gennaio) e della Bocuse d’Or (24-25 gennaio), che per l’Italia sarà un appuntamento ancora più speciale: arriveremo a Lione dopo la medaglia di bronzo conquistata alle selezioni europee di Marsiglia.
Per fare networking, infine, è disponibile l’app Sirha Connect: nel 2025 si sono tenuti oltre 9.600 business meeting durante la fiera. Cinque giorni per scoprire le tendenze e le novità del mercato, incontrare nuovi partner e fare business, da non perdere a Sirha Lyon 2027.