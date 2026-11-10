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Dal 21 al 25 gennaio 2027, Lione torna a essere la capitale mondiale del food service. Evento di fama mondiale, Sirha Lyon ha la capacità unica di riunire, nello stesso momento e nello stesso luogo, tutti i protagonisti dei settori della ristorazione, dell'hotellerie, della gastronomia e dell'hospitality: decision-maker, influencer, chef, brand, buyer e innovatori.

Sirha Lyon 2027 si terrà dal 21 al 27 gennaio
Sirha Lyon 2027 si terrà dal 21 al 25 gennaio

Sirha Lyon 2027, tre nuove aree per ampliare il mercato

Nel 2025 ha accolto 257.363 professionisti, il 56% dei quali decision-maker e buyer, con l’Italia seconda tra i paesi visitatori dopo la Svizzera. Ad attenderli, 4.880 espositori e marchi e oltre 800 nuovi prodotti. Nel 2027, Sirha Lyon si rinnova e, per la prima volta, apre la sua offerta a nuovi segmenti di mercato, con tre aree in forte crescita.

Pizza, hotel e cocktail: le tre nuove aree che debuttano a Sirha Lyon 2027
Nell'edizione 2025, Sirha Lyon ha accolto 257.363 professionisti e 4.880 tra espositori e marchi

Nella prossima edizione debutta l’Hospitality Factory (Hall 7), una nuova area dedicata a design, arredo, customer experience, servizi e allestimento, pensata come luogo di incontro e business per albergatori, ristoratori, progettisti e investitori. Altra grande novità è il Sirha Pizza World, un universo interamente dedicato al settore pizza, che riunirà offerta espositiva, ristorante e area contest in uno spazio pensato per valorizzare prodotti, competenze e protagonisti del settore. Spazio anche al settore Liquid, con 4.000 m² dedicati a bevande, vini e spirits, caffè e nuove esperienze di degustazione, mettendo al centro prodotto, servizio e qualità premium. Si rafforza anche la dimensione internazionale, con il 26% di espositori provenienti dall'estero, di cui il 30%

italiani, e 38 Paesi rappresentati..

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In questa direzione nasce Sirha Lyon Experience, un nuovo progetto che mette il business al centro dell'esperienza fieristica. Venti spazi dedicati, tra palchi, lounge e aree networking, favoriranno incontri professionali, nuove connessioni e opportunità di business durante i cinque giorni del salone. L'innovazione sarà un altro elemento centrale dell'edizione 2027. Sirha Start Up riunirà 60 startup e soluzioni innovative, mentre Sirha Pitch, realizzato in collaborazione con Service Compris, offrirà a imprenditori ed espositori l'opportunità di presentare i propri progetti. I Sirha Innovation Awards premieranno infine le innovazioni più significative del mercato, suddivise in quattro categorie.

Coupe du Monde de la Pâtisserie e Bocuse d’Or, le finali a Lione

A completare cinque giorni dedicati al futuro del settore, tornano anche le grandi competizioni internazionali: la Contest Arena ospiterà la finale mondiale della Coupe du Monde de la Pâtisserie (22-23 gennaio) e della Bocuse d’Or (24-25 gennaio), che per l’Italia sarà un appuntamento ancora più speciale: arriveremo a Lione dopo la medaglia di bronzo conquistata alle selezioni europee di Marsiglia.

A Sirha Lyon la finale mondiale della Coupe du Monde de la Pâtisserie (22-23 gennaio) e della Bocuse d’Or (24-25 gennaio)
A Sirha Lyon la finale mondiale della Coupe du Monde de la Pâtisserie (22-23 gennaio) e della Bocuse d’Or (24-25 gennaio)

Per fare networking, infine, è disponibile l’app Sirha Connect: nel 2025 si sono tenuti oltre 9.600 business meeting durante la fiera. Cinque giorni per scoprire le tendenze e le novità del mercato, incontrare nuovi partner e fare business, da non perdere a Sirha Lyon 2027.