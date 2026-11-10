Dal 21 al 25 gennaio 2027, Lione torna a essere la capitale mondiale del food service. Evento di fama mondiale, Sirha Lyon ha la capacità unica di riunire, nello stesso momento e nello stesso luogo, tutti i protagonisti dei settori della ristorazione, dell'hotellerie, della gastronomia e dell'hospitality: decision-maker, influencer, chef, brand, buyer e innovatori.

Sirha Lyon 2027 si terrà dal 21 al 25 gennaio

Sirha Lyon 2027, tre nuove aree per ampliare il mercato

Nel 2025 ha accolto 257.363 professionisti, il 56% dei quali decision-maker e buyer, con l’Italia seconda tra i paesi visitatori dopo la Svizzera. Ad attenderli, 4.880 espositori e marchi e oltre 800 nuovi prodotti. Nel 2027, Sirha Lyon si rinnova e, per la prima volta, apre la sua offerta a nuovi segmenti di mercato, con tre aree in forte crescita.

Nell'edizione 2025, Sirha Lyon ha accolto 257.363 professionisti e 4.880 tra espositori e marchi

Nella prossima edizione debutta l’Hospitality Factory (Hall 7), una nuova area dedicata a design, arredo, customer experience, servizi e allestimento, pensata come luogo di incontro e business per albergatori, ristoratori, progettisti e investitori. Altra grande novità è il Sirha Pizza World, un universo interamente dedicato al settore pizza, che riunirà offerta espositiva, ristorante e area contest in uno spazio pensato per valorizzare prodotti, competenze e protagonisti del settore. Spazio anche al settore Liquid, con 4.000 m² dedicati a bevande, vini e spirits, caffè e nuove esperienze di degustazione, mettendo al centro prodotto, servizio e qualità premium. Si rafforza anche la dimensione internazionale, con il 26% di espositori provenienti dall'estero, di cui il 30% italiani, e 38 Paesi rappresentati..

In questa direzione nasce Sirha Lyon Experience, un nuovo progetto che mette il business al centro dell'esperienza fieristica. Venti spazi dedicati, tra palchi, lounge e aree networking, favoriranno incontri professionali, nuove connessioni e opportunità di business durante i cinque giorni del salone. L'innovazione sarà un altro elemento centrale dell'edizione 2027. Sirha Start Up riunirà 60 startup e soluzioni innovative, mentre Sirha Pitch, realizzato in collaborazione con Service Compris, offrirà a imprenditori ed espositori l'opportunità di presentare i propri progetti. I Sirha Innovation Awards premieranno infine le innovazioni più significative del mercato, suddivise in quattro categorie.

Coupe du Monde de la Pâtisserie e Bocuse d’Or, le finali a Lione

A completare cinque giorni dedicati al futuro del settore, tornano anche le grandi competizioni internazionali: la Contest Arena ospiterà la finale mondiale della Coupe du Monde de la Pâtisserie (22-23 gennaio) e della Bocuse d’Or (24-25 gennaio), che per l’Italia sarà un appuntamento ancora più speciale: arriveremo a Lione dopo la medaglia di bronzo conquistata alle selezioni europee di Marsiglia.

A Sirha Lyon la finale mondiale della Coupe du Monde de la Pâtisserie (22-23 gennaio) e della Bocuse d’Or (24-25 gennaio)