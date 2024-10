Javier Ferrán presidente del Consiglio di amministrazione di Casa Optima

Javier Ferrán è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Casa Optima, gruppo italiano leader nel mercato del gelato artigianale, della pasticceria d’eccellenza e del bere miscelato. Ferrán, che vanta un ricco passato come ceo di Bacardi e attualmente guida Diageo e International Consolidated Airlines Group, porta con sé una vasta esperienza internazionale per sostenere i piani di crescita e consolidamento del gruppo.

Da sinistra il ceo di Casa Optima Francesco Fattori e il presidente del cda Javier Ferrán

Javier Ferrán, figura di rilievo nel settore delle bevande e del trasporto aereo, ha espresso grande entusiasmo per la sua nuova carica: «Il mercato in cui opera Casa Optima presenta eccellenti opportunità di crescita a medio e lungo termine. Il gruppo è ben posizionato e mostra performance superiori alla media in termini di crescita e margini». Ferrán intravede importanti possibilità di espansione, sia attraverso lo sviluppo organico che tramite acquisizioni strategiche (M&A) nel settore.

La nomina di Ferrán arriva in un momento cruciale per Casa Optima, che mira a rafforzare la sua posizione di leader mondiale. Il ceo Francesco Fattori ha sottolineato l'importanza di questa nuova leadership: «Siamo entusiasti di avere Javier al nostro fianco. La sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per i nostri ambiziosi piani di espansione, sia nei nostri mercati principali che in quelli emergenti».

Ferrán lavorerà a stretto contatto con un team già consolidato, con l’obiettivo di accelerare la crescita del gruppo e proseguire il percorso di internazionalizzazione.

Antonio di Lorenzo, partner di Charterhouse Capital Partners LLP, società che detiene il controllo di Casa Optima, ha definito la nomina di Ferrán una svolta per il futuro del gruppo: «La sua guida offrirà un impulso strategico e permetterà all'azienda di sfruttare appieno le opportunità di crescita. Con Javier e Francesco alla guida, Casa Optima è pronta a scrivere un nuovo capitolo di successo».

Casa Optima, attiva in oltre 150 paesi e proprietaria di marchi di prestigio come MEC3, Giuso, Modecor e Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani, continua a espandere la sua presenza globale. Con oltre mille dipendenti e ricavi in crescita del 7% nel 2023, il gruppo si distingue per un modello Customer Centric, attento alle esigenze dei clienti e impegnato in iniziative ESG (Environmental, Social, Governance).

Grazie alla nuova leadership di Javier Ferrán, Casa Optima è pronta a consolidare il proprio ruolo di protagonista globale nel settore del gelato artigianale e della pasticceria di alta qualità, puntando su una crescita sostenibile e nuove sinergie strategiche.

