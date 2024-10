Forum internazionale e G7: Firenze a novembre diventa la capitale del turismo

Firenze si prepara a diventare il centro del turismo internazionale nel mese di novembre, con una serie di eventi che metteranno il settore sotto i riflettori. Il ministero coordinato da Daniela Santanchè ha infatti annunciato la "Settimana del turismo", un'occasione chiave per discutere le sfide e le opportunità del comparto. L'evento di punta sarà il G7, che si terrà dal 13 al 15 novembre, ma la città ospiterà anche la seconda edizione del Forum internazionale del turismo l'8 e il 9 novembre.

Turismo: G7 e Forum internazionale, due appuntamenti in novembre a Firenze

Il Forum offrirà uno spazio di confronto tra istituzioni, associazioni e operatori del settore, con l'obiettivo di portare le problematiche e le proposte dell'industria turistica direttamente all'attenzione dei ministri. Questo "Fuori G7" vuole infatti fare da ponte tra la realtà del turismo e il vertice internazionale, favorendo il dialogo e contribuendo a delineare strategie condivise in vista dell'incontro ministeriale. Firenze, dunque, sarà non solo vetrina ma anche laboratorio di idee per il futuro del turismo. «L'ascolto e la condivisione sono il nostro marchio di fabbrica. Abbiamo quindi deciso di coinvolgere le associazioni e le imprese del settore incontrandole, sempre a Firenze, a pochi giorni dal G7, per portare il loro contributo su un palcoscenico internazionale così importante, riconoscendo, ancora una volta, la centralità del settore» ha dichiarato la ministra Santanchè. Il ministero nei prossimi giorni renderà note le modalità di partecipazione al Forum.

© Riproduzione riservata