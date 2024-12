Credito agevolato per le imprese del turismo gardesano: plafond fino a 100mila euro

Federalbeghi Veneto ha chiuso un accordo con le banche del territorio per agevolare l’accesso al credito degli operatori che operano nel comparto turistico del lago di Garda. In un periodo di rallentamento per il settore turistico gardesano, molti imprenditori si dedicano alla manutenzione delle strutture, al miglioramento dei servizi e alla gestione dei pagamenti ai fornitori. Tuttavia, queste operazioni richiedono una solida liquidità che spesso non è immediatamente disponibile. In tale contesto, l’accesso al credito a condizioni agevolate e con tempi rapidi rappresenta un’occasione strategica per garantire stabilità economica e prospettive di sviluppo.

«Collaborare con le sei banche del territorio è sempre più prioritario, e ringrazio personalmente i vari istituti per aver offerto le proprie condizioni in modo trasparente e costruttivo. È un segnale importante per tutta la categoria», sottolinea Mattia Boschelli, direttore dell’associazione.

Boschelli ha inoltre annunciato nuove soluzioni che prevedono, in caso di necessità, garanzie consortili affidate a Confiditer: «Se l’iniziativa si rivelerà efficace, potremmo valutare di estenderla ad altri periodi dell’anno e adattarla a nuove esigenze». Il plafond disponibile prevede finanziamenti da un minimo di 10mila euro fino a un massimo di 100mila euro. Le condizioni dedicate saranno valide almeno fino al 31 marzo 2025. I finanziamenti si configurano come mutui chirografari, con la possibilità di richiedere importi superiori e senza obbligo di apertura di un nuovo conto corrente, come nel caso della fintech selezionata».

