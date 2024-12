Leolandia festeggia un milione di visitatori nel 2024 e annuncia nuovi investimenti

Un anno da incorniciare per Leolandia, il parco a tema 100% made in Italy che ha raggiunto il milione di visitatori già a inizio dicembre, confermando un trend di crescita costante. Il successo, spinto anche dalla magia delle decorazioni natalizie che continueranno ad animare il parco fino al 6 gennaio 2025, getta solide basi per il futuro. E per rispondere alle aspettative di un pubblico sempre più esigente, la proprietà ha annunciato un piano di investimenti da 20 milioni di euro destinato alla creazione di una nuova area tematica pensata per i bambini dai 6 ai 12 anni.

Leolandia investe 20 milioni di euro per crescere ancora

Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, ha sottolineato con orgoglio l'importanza del progetto: «Con questo corposo piano di sviluppo pluriennale, non solo proseguiremo sulla linea già tracciata di inserire costantemente nuovi contenuti per il pubblico, ma ci apriremo progressivamente anche alla fascia dei bambini più grandi, dai 6 ai 12 anni, con l'obiettivo di riconfermare la storica leadership di Leolandia nell'accoglienza delle famiglie. I nostri investimenti poggiano sulla solidità dell'azienda e sulle prospettive di crescita, in linea con l'andamento di un comparto che finalmente esprime a pieno il suo potenziale».

Giuseppe Ira, presidente di Leolandia

Il progetto ha già preso forma con l'avvio dei lavori per la nuova area tematica, che si estenderà su una superficie di 20mila mq e vedrà l'apertura della prima sezione entro l'estate 2025. Questa includerà dieci attrazioni, di cui due completamente nuove e mai viste prima in Italia, progettate per regalare emozioni ad alta adrenalina ai bambini più grandi e ai ragazzi. Il tutto sarà inserito in un contesto immersivo e curato nei minimi dettagli. Entro la stessa estate saranno operativi anche un nuovo punto ristoro, postazioni di street food dolce e salato, e una zona giochi con accattivanti premi in palio. Ma il piano di sviluppo non si fermerà qui: nei prossimi anni, altre novità andranno a completare questa nuova area, sostenendo la crescita a lungo termine del parco.

Cosa sapere su Leolandia, il parco a tema 100% made in Italy

Immerso in una grande zona verde a 30 minuti da Milano, Leolandia è il parco a tema più amato dai bambini in Italia. Con otto aree tematiche e oltre 50 attrazioni adatte a tutte le età, è un mondo fantastico che esiste davvero, la meta ideale per trascorrere momenti di divertimento in famiglia. I piccoli possono incontrare dal vivo le simpatiche sorelle di pastore australiano Bluey e Bingo, i Superpigiamini nella PJ Masks City, scoprire la Foresta di Masha e Orso e giocare nei luoghi più iconici del cartone animato, assistere all'esclusivo mini-live show con Bing e Flop, divertirsi con i personaggi della serie animata di successo mondiale Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir e fare il giro del parco a bordo degli scintillanti vagoni blu del Trenino Thomas.

A far vivere grandi emozioni, gli originali spettacoli con ballerini e acrobati internazionali, coinvolgenti animazioni itineranti, tante giostre, playground e attrazioni acquatiche dove rinfrescarsi nelle calde giornate estive. Per gli amanti delle scoperte si possono visitare la Fattoria degli Animali e la storica Minitalia, per un viaggio sulla nostra penisola tra 160 monumenti in miniatura perfettamente riprodotti. Da non perdere l'inizio della stagione con il coloratissimo Carnevale, la magia di HalLEOween, l'unica festa delle streghe a misura di bambino, e il Natale Incantato, per celebrare le feste e respirare l'atmosfera del periodo più atteso dell'anno.

