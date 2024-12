Roma Eccelle: ad Alessandro Creta di Italia a Tavola il premio “Giornalismo U35”

Martedì 17 dicembre, nella cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio, si è tenuta la seconda edizione del premio "Roma Eccelle", un evento che celebra le migliori realtà agroalimentari, ristorative, culturali e dolciarie del Lazio. Tra i protagonisti della serata, Alessandro Creta, collaboratore di Italia a Tavola, che ha ricevuto il premio di miglior giornalista Under 35, distinguendosi anche come local ambassador della manifestazione.

Alessandro Creta, collaboratore di Italia a Tavola, con il premio di “Roma Eccelle”

Un riconoscimento che sottolinea il ruolo fondamentale della comunicazione nell'esaltare le eccellenze del territorio: «Mi fa piacere che la mia attività di comunicazione e divulgazione delle nostre eccellenze (tra prodotti, aziende e ristoranti) sia stata notata e apprezzata, e il premio Roma Eccelle nella categoria "Giornalismo under 35 e local ambassador" mi dà ulteriore fiducia e spinta per il futuro, a dimostrazione di come il lavoro degli ultimi anni sia riuscito ad arrivare anche oltre i confini della Tuscia - ha dichiarato Alessandro a margine dell'evento. Ringrazio quindi l'organizzazione del premio, Deacomunicazione e Ciak si cucina, per il gradito riconoscimento».

Roma Eccelle: tutti i premi assegnati nell'edizione 2024

La serata, curata, appunto, da Ciak si cucina e Deacomunicazione eventi con il supporto di Fabrizio Pacifici e dell'onorevole Fabrizio Santori, ha offerto un vero e proprio “menu degustazione” di premi, che spaziano dall'enogastronomia all'imprenditoria, fino all'arte dolciaria e al gelato. Ecco, di seguito, tutti i protagonisti premiati, divisi per categoria:

Attività storiche

Napoleoni dal 1957 ,

, D'Antoni ,

, Bernabei Vini ,

, Ristorante Monumento (dal 1961).

(dal 1961). Pasticceria Fiori.

Vino e olio

Miglior vino bianco : Frascati Superiore Docg 2020 di Vigneto Falconieri,

: Frascati Superiore Docg 2020 di Vigneto Falconieri, Miglior vino rosso : Fiorano Rosso 2016 della Tenuta di Fiorano,

: Fiorano Rosso 2016 della Tenuta di Fiorano, Miglior olio del Lazio : Cerrosughero Dop di Laura De Parri,

: Cerrosughero Dop di Laura De Parri, Secondo classificato olio: Antolio di Antonella Pompili.

Chef e ristoranti

Chef Alessandro Circiello ,

, Miglior piatto 2024 : “Fregola latte di cocco e vongole” del ristorante Pipero,

: “Fregola latte di cocco e vongole” del ristorante Pipero, Miglior ristorante pop fuori provincia : Emporio 48,

: Emporio 48, Premio speciale Menu Lazio: Bottega 13.

Giornalismo e web



Luigi Cremona ,

, Alessandro Creta (Italia a Tavola) ,

, Riccardo Pirrone ,

, Evelina Silvestroni.

Premi speciali

Forno La Spiga (specialità: ciambella all'anice),

(specialità: ciambella all'anice), Andrea Cingottini , premio Megadolciaria,

, premio Megadolciaria, Valerio De Santis , premio Giubileo pastry-chef,

, premio Giubileo pastry-chef, Pasticceria Savarese , miglior pangiallo di Roma,

, miglior pangiallo di Roma, Dar Gallinaro, specialità regionali: ravioli alla coda.

Pasticceria e gelateria

Miglior accademia di pasticceria : Aromacademy di Davide Malizia,

: Aromacademy di Davide Malizia, Premio al Team Italia Gelato Worldcup (campione del mondo),

(campione del mondo), Premio gelatiere e brand ambassador : Federico Molinari,

: Federico Molinari, Miglior gelateria fuori provincia : Lolla,

: Lolla, Premio imprenditoria territoriale : Pasticcerie Don Nino

: Pasticcerie Don Nino Miglior lievitista fuori provincia : Riccardo Manduca

: Riccardo Manduca Miglior lievitista Under 35 : Alessandro Conte

: Alessandro Conte Miglior pasticceria del Lazio : Gruè,

: Gruè, Miglior gelateria del Lazio: Il Cannolo Siciliano.

Nuove aperture e rivelazioni

Premio nuova apertura 2024: Galleria Iginio Massari,

Galleria Iginio Massari, Premio rivelazione 2024: Rever Albano.

