Stop allo spreco, le aziende agricole di Pavia donano le eccedenze al Banco Alimentare

In Lombardia vivono in povertà 210mila persone che vengono assistite dal Banco Alimentare, dalla Gdo e da altri enti caritativi. Un nuovo aiuto concreto arriva da Pavia, dove è stato deciso di consentire alle aziende agricole del territorio di donare le loro eccedenze all'organizzazione benefica, contribuendo a sostenere le persone bisognose. Questo è l'obiettivo del protocollo siglato tra Confagricoltura e Banco Alimentare della Lombardia alla presenza dell'assessore regionale alla Famiglia, Elena Lucchini.

Confagricoltura Pavia e Banco Alimentare: accordo per il recupero delle eccedenze agricole a favore dei bisognosi

«Grazie a questa intesa sottoscritta nell'ambito del convegno su cibo e solidarietà - ha detto Elena Lucchini - potenziamo il raccordo tra gli enti del nostro territorio. Dal 2017, grazie al Bando regionale che promuove e tutela il ‘Diritto al Cibo' e contrasta lo spreco alimentare, sosteniamo direttamente questa straordinaria realtà di solidarietà e sostenibilità che è il Banco Alimentare. La nostra Regione concorre, infatti, con risorse autonome per complessivi 3.309.000 euro per le annualità 2022-2024, al sostegno delle attività di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà, a favore di persone che non riescono ad avere alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti tali da garantire un equilibrio alimentare e una vita sana».

Il protocollo è un passo fondamentale per rafforzare la collaborazione tra il settore agricolo e le organizzazioni di solidarietà. «Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente alla lotta contro lo spreco alimentare e alla promozione del valore del cibo. Grazie alla legge 166 del 2016, conosciuta come ‘anti-spreco' - ha sottolineato Marta Sempio, Presidente di Confagricoltura Pavia - possiamo dare una seconda vita alle eccedenze alimentari, trasformandole in una risorsa per chi ne ha più bisogno. È un esempio virtuoso di come imprese e organizzazioni possano lavorare insieme per un obiettivo comune».

