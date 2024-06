Trenitalia inaugura il nuovo FRECCIALounge a Milano Centrale: ecco che cos'è

Mercoledì 19 giugno è stato inaugurato alla stazione di Milano Centrale il nuovo FRECCIALounge di Trenitalia, uno spazio esclusivo dedicato ai clienti oro e platino di CartaFRECCIA e a chi acquista l'accesso singolo viaggiando a bordo di Frecciarossa. La nuova lounge, che si sviluppa su una superficie di 445 metri quadrati, offre un'esperienza di viaggio rinnovata nel segno del comfort, della tecnologia e della sostenibilità.

Il FRECCIALounge si articola in diverse aree: una sala d'accoglienza e di prima attesa, un'area caffetteria con tavolini dotati di prese per la ricarica dei dispositivi elettronici, una sala d'attesa giardino utilizzabile anche per conferenze e due sale riunioni. Gli spazi sono stati progettati con una configurazione flessibile per offrire soluzioni modulabili in base alle esigenze dei clienti, nel rispetto dei più elevati standard di privacy. I servizi del FRECCIALounge includono:

Ristorazione di qualità, con un menu differenziato in base alle fasce orarie di accesso

Connessione Wi-Fi gratuita

Accesso alle informazioni digitali sulla circolazione dei treni

A partire dal 1° luglio, la possibilità di navigare sulla nuova piattaforma FRECCIAPlay per guardare film, sport, contenuti turistici, news e tanto altro, oltre a consultare l'edicola digitale con quotidiani, riviste e la Freccia

Personale dedicato per assistenza alla clientela

Insieme al nuovo FRECCIALounge, sono stati presentati anche i FRECCIAPoint, postazioni dove i viaggiatori possono rivolgersi per la gestione di cambi biglietto, informazioni e richieste di servizi. I FRECCIAPoint sono collocati al piano binari, fuori dal FRECCIALounge, e offrono evoluti servizi di assistenza alla clientela. A disposizione dei viaggiatori ci sono: un addetto all'assistenza, display integrati nelle fiancate laterali, un ledwall a scorrimento con informazioni in tempo reale sull'andamento della circolazione ferroviaria e personale dotato di tablet Lim per soddisfare le esigenze dei viaggiatori con disabilità uditive.

