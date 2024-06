La cucina seduce gli Stati Uniti: il 90% dei turisti sceglie l'Italia per cibo e vino

Un nuovo sondaggio di Coldiretti e I Love Italian Food (Ilif) rivela che il 90% dei turisti americani sceglie l'Italia per le sue vacanze a causa del cibo e del vino, classificandolo prima di arte, cultura, storia e persino bellezze naturali. Questi dati sono stati presentati al Summer Fancy Food Show 2024, la più grande fiera nordamericana dedicata alle specialità alimentari, che si è tenuta al Javits Center di New York City.

Americani a caccia di sapori: il 90% sceglie l'Italia per cibo e vino

Alla domanda sui tre principali motivi per cui scelgono l'Italia come destinazione per le loro vacanze, cibo e vino sono arrivati in cima alla classifica, con il 90% degli intervistati che li ha citati come fattore determinante. Questo dato supera nettamente arte e cultura (77%), storia e archeologia (65%) e bellezze naturali (61%). Al quinto posto si classificano le visite a parenti e amici, con il 55% degli intervistati che le menzionano.

Le esperienze gastronomiche più popolari tra i turisti americani includono la degustazione di piatti tipici regionali, la visita ai mercati contadini locali, degustazioni guidate di cibo e vino, corsi di cucina italiana e la cena in ristoranti stellati Michelin. Il sondaggio ha anche rilevato che i turisti americani hanno un budget elevato e sono particolarmente attenti alla qualità del cibo, destinando una quota significativa delle loro spese durante la vacanza alle esperienze culinarie.

I turisti americani rappresentano un segmento sempre più importante del mercato turistico italiano, con il numero di visitatori che è triplicato negli ultimi due decenni. Nel 2023, il numero di arrivi americani ha superato i 4 milioni, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia. Secondo l'analisi di Coldiretti su dati della Banca d'Italia, questo si traduce in una spesa di quasi 6,5 miliardi di euro.

Il viaggio in Italia ha anche un impatto duraturo sulle abitudini alimentari degli americani. Il 77% degli intervistati ha dichiarato di aver portato a casa dall'Italia almeno un souvenir gastronomico da gustare a casa o da regalare ad amici e parenti. Inoltre, il 32% dei turisti americani ha dichiarato di aver modificato significativamente le proprie abitudini alimentari dopo il viaggio in Italia, e il 6% ha affermato di averle cambiate completamente. Non a caso, l'olio extravergine d'oliva si posiziona in testa alla classifica dei prodotti della Dieta Mediterranea più consumati, seguito da frutta e verdura, pesce, pasta e vino rosso.

Coldiretti e Ilif collaborano per promuovere la cucina e la cultura italiana nel mondo. Il Summer Fancy Food Show è un'importante opportunità per entrare in contatto con professionisti e consumatori americani del settore alimentare e per mostrare la qualità e la diversità dei prodotti enogastronomici italiani.

La popolarità del cibo e del vino italiano tra i turisti americani è una testimonianza della ricca tradizione culinaria del Paese e del suo impegno per la qualità. Con sempre più americani che scoprono le gioie della cucina italiana, il settore turistico dovrebbe continuare a crescere nei prossimi anni.

