L'ex compagno della Santanchè condannato a 2 anni e 6 mesi

L'ex compagno della Santanché condannato a 2 anni e 6 mesi per dichiarazione infedele dei redditi

Giovanni Canio Mazzaro, ex compagno della ministra Daniela Santanchè, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi dal Tribunale di Milano nel processo per sottrazione fraudolenta di beni e dichiarazione infedele dei redditi. I reati sono stati commessi quando Mazzaro era amministratore di Bioera e Ki Group. Il giudice Emanuele Mancini ha anche disposto la confisca di oltre 644mila euro. La vicenda riguarda una presunta "schermatura" della vendita dello yacht "Unica" per aggirare il Fisco - ricordiamo che in passato la posizione della senatrice di Fratelli d'Italia e ministra del Turismo era stata archiviata in relazione alla stessa vicenda.

