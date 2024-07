Blitz dei Nas a Modena: sequestrate 545 forme di Parmigiano Reggiano “tarocco”

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Parma, insieme agli agenti vigilatori del Consorzio del Parmigiano Reggiano Dop, hanno sequestrato in un caseificio della provincia di Modena ben 19.643 kg di formaggio che, pur non essendo tale, evocava illegalmente il rinomato prodotto Dop.

Parmigiano Reggiano: sequestrate 545 forme di formaggio falso in un caseificio di Modena

Nello specifico, sono state sequestrate 545 forme (e 23 tagli) di formaggio bianco a pasta dura in stagionatura, per un valore commerciale complessivo di circa 350mila euro. Il prodotto, che recava sul "gancio" laterale una marchiatura che imitava quella del Parmigiano Reggiano, è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Oltre al formaggio, sono state confiscate anche otto fasce marchianti e due bobine per imballaggio che riportavano anch'esse diciture simili a quelle del Parmigiano Reggiano. Al legale responsabile del caseificio è stata contestata una violazione amministrativa per un importo di 4mila euro.

