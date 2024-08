Traforo del Monte Bianco chiuso: turismo in difficoltà, ecco le alternative

Una brutta notizia per la Valle d'Aosta e per tutti coloro che utilizzano il Traforo del Monte Bianco per i propri spostamenti: dal 2 settembre al 16 dicembre il tunnel sarà chiuso al traffico a causa di importanti lavori di ristrutturazione.

Il traforo del Monte Bianco resterà chiuso per lavori dal 2 settembre al 16 dicembre. Foto: shutterstock

Circa 5mila veicoli al giorno attraversano normalmente il Traforo del Monte Bianco, un'arteria fondamentale per collegare l'Italia alla Francia. La chiusura prolungata di questa infrastruttura avrà inevitabilmente delle ripercussioni sull'economia locale, in particolare sul turismo, e causerà notevoli disagi alla circolazione.

I lavori erano stati programmati per l'anno scorso ma rinviati a causa della chiusura contemporanea del Traforo del Frejus, dovuta a una frana. Ora che il Frejus ha riaperto, si è deciso di procedere con la manutenzione del Monte Bianco. Tuttavia, la chiusura prolungata di entrambe le infrastrutture ha sollevato preoccupazioni tra i trasportiatori e le autorità locali.

Per far fronte alla chiusura del Traforo del Monte Bianco, sono stati individuati alcuni itinerari alternativi, come il Gran San Bernardo, il Frejus e altri colli alpini. Tuttavia, si prevede un aumento del traffico su queste strade, con conseguenti rallentamenti e congestioni.

I lavori in programma rappresentano solo la prima fase di un intervento più ampio che proseguirà anche nel 2025. Ciò significa che il Traforo del Monte Bianco sarà soggetto a ulteriori chiusure nei prossimi anni, con conseguenti impatti sulla viabilità e sull'economia locale.

La situazione ha allarmato gli europarlamentari italiani, che chiedono un intervento urgente della Commissione europea per accelerare i lavori di ripristino del collegamento ferroviario del Frejus. Questo collegamento riveste infatti un'importanza strategica per il trasporto delle merci tra Italia e Francia.

La chiusura prolungata del Traforo del Monte Bianco rappresenta un duro colpo per l'economia della Valle d'Aosta e delle regioni limitrofe. Il turismo, in particolare, subirà un forte impatto, con possibili ripercussioni sull'occupazione e sui servizi.

