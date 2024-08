L'Italia batte ogni record: pacchetti vacanze più cari (seconda sola alla Francia)

Mentre l'Europa registra una crescita media del 6,6% sui prezzi dei pacchetti vacanze rispetto all'anno precedente, l'Italia si conferma un'eccezione. Secondo i dati Eurostat, a luglio 2024 il nostro Paese ha registrato un aumento del 19,5%, posizionandosi al secondo posto dopo la Francia (+22,2%).

A far schizzare i prezzi sono soprattutto i pacchetti vacanze nazionali. L'incremento è stato del 29,8%, ben oltre la media europea dell'11,1%. Questo significa che per gli italiani che hanno scelto di trascorrere le ferie nel Bel Paese, il costo è aumentato in modo significativo rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda i pacchetti vacanze internazionali, l'aumento dei prezzi in Italia è stato inferiore alla media europea, con un +3,7% contro il 5,7%. Ciò potrebbe essere dovuto a una maggiore competitività nel mercato dei viaggi all'estero.

