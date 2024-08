MSC, l'Italia in crociera verso le Olimpiadi e un futuro sostenibile

Le crociere sono la nuova frontiera per vivere l'emozione delle Olimpiadi di Parigi 2024. Mentre i Giochi infiammano la Francia, migliaia di italiani stanno scegliendo le navi da crociera come base per assistere alle competizioni e scoprire le bellezze del Mediterraneo.

Olimpiadi 2024: gli italiani scelgono le crociere per vivere l'evento sportivo dell'anno

I porti italiani, da Genova a Napoli, passando per Civitavecchia e Bari, stanno registrando un boom di presenze, con un aumento del 20% di crocieristi rispetto allo scorso anno, soprattutto nel periodo di Ferragosto. MSC Crociere, in particolare, si conferma leader del settore, con oltre 300mila passeggeri attesi nei porti nazionali. La possibilità di combinare una vacanza rilassante a bordo di una nave da crociera con l'opportunità di assistere alle Olimpiadi sta attirando un numero sempre crescente di viaggiatori. Gli itinerari proposti da MSC Crociere permettono di raggiungere facilmente i porti francesi, da cui è possibile raggiungere Parigi e gli altri luoghi delle competizioni.

Ma MSC Crociere non si concentra solo sul numero di passeggeri: infatti è un obiettivo primario anche la sostenibilità ambientale. La compagnia navale ha investito in tecnologie all'avanguardia per ridurre l'impatto delle proprie navi sull'ambiente. Entro il 2026, la maggior parte delle navi della flotta sarà in grado di collegarsi alla rete elettrica di terra nei porti, riducendo drasticamente le emissioni. Anche i porti italiani stanno investendo per adeguarsi a queste nuove esigenze, con Genova, La Spezia, Civitavecchia, Napoli e Trieste che saranno presto attrezzati per accogliere le navi elettrificate.

