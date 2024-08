Istat: i prezzi dei beni alimentari crescono meno a luglio

Rallenta l'inflazione sul carrello della spesa

A luglio, i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa) hanno rallentato su base annua, passando da un aumento dell'1,2% allo 0,7%. Anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto sono diminuiti, scendendo dal +2% al +1,8%. Lo comunica l'Istat, che ha rivisto al ribasso la stima preliminare pubblicata il 31 luglio, che indicava un incremento dello 0,8% per il carrello della spesa e dell'1,9% per i prodotti ad alta frequenza d'acquisto.

FONTE: Ansa

