Wi-Fi gratuito in volo con United Airlines e SpaceX: presto anche il telefono in aereo?

United Airlines ha siglato una partnership con Elon Musk per offrire connessione Wi-Fi gratuita a bordo dei suoi mille aerei, utilizzando la rete di satelliti Starlink di SpaceX. Questo servizio garantirà una velocità di connessione fino a 220 megabit al secondo e sarà disponibile per tutti i passeggeri. I dispositivi necessari verranno installati sui velivoli nei prossimi mesi e il servizio sarà operativo su tutti i voli passeggeri entro il 2025. Inoltre, la connessione sarà accessibile non solo sui dispositivi personali dei viaggiatori ma anche sui più di 100mila schermi sui sedili.

United Airlines e SpaceX offriranno Wi-Fi gratuito sui voli grazie ai satelliti Starlink. Foto: shutterstock

Starlink, parte di SpaceX, utilizza una rete di oltre 6.300 satelliti in orbita bassa per fornire internet ad alta velocità, riducendo la latenza rispetto ai satelliti in orbita più alta. Questo approccio consente una velocità di connessione che raggiunge i 220 megabit per secondo, un valore significativamente più alto rispetto ai sistemi tradizionali.

Altre compagnie aeree come Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, Air Baltic e Qatar Airways stanno adottando tecnologie simili, mentre United e Delta offrono il Wi-Fi gratuitamente. Al contrario, altre compagnie come American Airlines e molte europee applicano costi aggiuntivi. La tecnologia di connessione in volo è avanzata, con satelliti geostazionari a 32mila chilometri che forniscono streaming, ma con limitazioni nella velocità. I satelliti "Leo" di Starlink, più vicini alla Terra, offrono prestazioni migliori, sebbene le condizioni di traffico aereo possano influenzare la qualità del servizio. Attualmente, United utilizza diversi fornitori per la connessione a bordo, con costi variabili per i passeggeri.

