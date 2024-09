Taco Libre: la tecnologia Rational al servizio della tradizione messicana

Chi l'avrebbe mai detto che, nel cuore di Prati, tra le vie affollate di Roma, si potesse gustare l'autentica cucina messicana? Taco Libre, il ristorante fondato dalla chef Lina Jimenez e da Davide Luchetti, ci trasporta ogni giorno in un viaggio sensoriale tra i sapori del Messico. Tuttavia, dietro ogni piatto gustoso e colorato, si nasconde una storia di passione, tradizione e... tecnologia.

Lina Jimenez, chef del ristorante messicano Taco Libre a Roma

La chef Jimenez, cresciuta tra i fornelli della nonna, porta con sé un ricco bagaglio di ricette e tecniche culinarie tramandate di generazione in generazione. La sua cucina è un inno alla tradizione, ma al tempo stesso un'esplorazione continua di nuovi sapori e abbinamenti. A Taco Libre, ogni piatto è preparato con cura, utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità. Tuttavia, la cucina tradizionale messicana si contraddistingue per cotture lente e prolungate, spesso eseguite in grandi pentoloni. Una metodologia che rappresenta una sfida in un contesto ristorativo moderno, dove i tempi di servizio sono sempre più ridotti.

Ed è qui che entra in gioco Rational iCombi Pro, un forno professionale che ha rivoluzionato il modo di cucinare a Taco Libre. All'inizio, anche la chef Jimenez era scettica: «Non pensavo che un forno potesse replicare le lunghe cotture messicane» ammette. Eppure, iCombi Pro si è rivelato un alleato inaspettato. Grazie a questa tecnologia all'avanguardia, Taco Libre è riuscita a mantenere inalterata l'autenticità dei suoi piatti, riducendo drasticamente i tempi di preparazione. La birria, uno stufato di manzo dal sapore intenso e speziato, che tradizionalmente richiede ore di cottura, viene ora preparata in modo più efficiente senza perdere il suo gusto caratteristico. Anche le carnitas, con la loro carne tenera e succulenta, beneficiano della versatilità di iCombi Pro.

Rational: il segreto dietro i sapori autentici di Taco Libre

«Credo che poter preparare gran parte della cucina messicana in un forno professionale sia una bella novità» commenta Lina. Un altro vantaggio che racconta la chef riguarda la pulizia: «La pulizia è incredibile! Non dobbiamo più toccare nulla e il personale perde un’ora in meno». Grazie al nuovo sistema integrato di pulizia AutoDose, la quantità di detergente necessaria viene automaticamente prelevata dalle cartucce senza dover intervenire manualmente per cambiare pastiglie ad ogni cottura, semplificando di gran lunga le operazioni di pulizia anche nel caso delle cotture messicane particolarmente persistenti e riducendo odori e vapori.

© Riproduzione riservata