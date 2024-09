Burger King celebra i suoi 70 anni con un Whopper rinnovato

Burger King, in occasione del suo settantesimo anniversario, ha rilanciato il Whopper, simbolo del brand a livello globale. La nuova versione del celebre panino presenta una ricetta rinnovata, sviluppata grazie alla collaborazione con migliaia di consumatori.

Il Whopper ora si caratterizza per un pane soffice e glassato, accompagnato da carne di manzo grigliata e arricchita con spezie per un sapore più intenso. Questo aggiornamento fa parte dell'impegno di Burger King verso una maggiore qualità e autenticità, in linea con la decisione del brand di escludere conservanti, coloranti e aromi artificiali dai propri prodotti.

L'iniziativa rientra nel percorso di innovazione che Burger King ha intrapreso negli ultimi anni, mantenendo al tempo stesso la fedeltà ai propri principi fondamentali e la costante attenzione verso le esigenze dei consumatori.

