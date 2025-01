Sigep: la pasticceria artigianale italiana si mostra al mondo con Conpait

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per la pasticceria italiana, con Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani) e Confartigianato pronti a presentare importanti novità al Sigep World di Rimini, la fiera internazionale dedicata alla gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè. Il maestro Angelo Musolino, presidente di Conpait, annuncia con entusiasmo la partecipazione della Confederazione insieme ai maestri pasticceri italiani, che dal 18 al 22 gennaio occuperanno lo spazio fieristico con una serie di eventi esclusivi.

Conpait protagonista al Sigep di Rimini 2025

Quest’anno, una delle principali novità sarà la partnership tra Conpait e Confartigianato, un’alleanza che mira a rafforzare la sostenibilità e la competitività del settore. Questo partenariato offrirà alle imprese artigiane risorse strategiche per crescere e prosperare, mantenendo vive le tradizioni artigianali pur promuovendo l’innovazione. La collaborazione culminerà con la probabile presenza di Marco Granelli, presidente di Confartigianato, nello stand condiviso con Musolino durante l'evento.

Conpait, da sempre punto di riferimento per la pasticceria artigianale, sarà protagonista al Sigep 2025 con una serie di laboratori didattici, competizioni e momenti di condivisione che celebrano l’eccellenza dolciaria italiana. «Sarà l’opportunità per mostrare la qualità e la creatività della pasticceria italiana, ma anche per confrontarci con i colleghi di tutto il mondo. Confartigianato e Conpait saranno insieme a supporto della crescita del nostro settore», sottolinea il presidente Musolino.

I laboratori in programma ospiteranno campioni e personalità del mondo dolciario, e la competizione europea organizzata dalla Confederazione vedrà squadre di pasticceri sfidarsi per ottenere il titolo. «Siamo entusiasti di mostrare la nostra arte e di promuovere la pasticceria italiana a livello internazionale. Il Sigep sarà un momento di grande visibilità e prestigio», conclude Musolino.

Per aggiornamenti continui, le pagine social di Conpait offriranno dirette e contenuti esclusivi dallo stand B4, 70-71, dove si potrà seguire ogni passo della preparazione per un evento che, come ogni anno, segnerà il futuro della pasticceria artigianale italiana.

