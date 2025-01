Borsa della spesa: ecco cosa conviene comprare in questo inizio di 2025

Arriva la prima lista dedicata del 2025 per l'acquisto dei migliori prodotti stagionali. A proporla sono La borsa della spesa di Borsa merci telematica italiana (Bmti) e Italmercati Rete d'Imprese, un'iniziativa realizzata in collaborazione con Consumerismo No Profit. Il nuovo anno, per quanto riguarda l'ortofrutta, segnala una buona produzione di agrumi, abbondanti e di ottima qualità, favorita dall'abbassamento delle temperature delle ultime settimane. Nei mercati all'ingrosso, si trovano clementine e arance bionde, con prezzi che variano tra 0,70 e 1,30 euro/kg a seconda delle dimensioni, mentre i mandarini oscillano tra 1,00 e 1,40 euro/kg.

Gennaio 2025: quali sono i prodotti di stagione più convenienti?

La produzione delle arance rosse, invece, è leggermente in ritardo, a causa delle temperature più alte dello scorso autunno. La campagna delle mele, invece, prosegue regolarmente con prezzi stabili. Tra gli ortaggi, si registra una forte richiesta di verdure a foglia, come la cicoria, che presenta prezzi all'ingrosso regolari, attorno a 1,20 euro/kg, e un'ottima qualità, favorita dal clima. I prezzi delle puntarelle, appartenenti alla famiglia della cicoria, sono invece crollati, passando da 2,00 a 1,50 euro/kg, a causa della diminuzione della domanda post-Natale. Molto consigliati, inoltre, sono cavolfiori e finocchi, le cui campagne procedono regolarmente e sono disponibili a prezzi vantaggiosi, che vanno da 1,10 a 1,40 euro/kg.

Per quanto riguarda il comparto ittico, le vongole lupino risultano tra le più convenienti, con prezzi all'ingrosso che variano tra 3,00 e 7,00 euro/kg a seconda della pezzatura, mentre le ostriche continuano ad essere molto richieste, con prezzi all'ingrosso che partono da 7,00 euro/kg e possono superare anche i 30,00 euro/kg per le varietà più pregiate. Per la carne, l'equilibrio tra domanda e offerta dei tagli di maggiore pregio del vitellone e della scottona ha contribuito a mantenere stabili i prezzi.

