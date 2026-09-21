DA 11.800 MQ
Al Mercato Alimentare di Milano nasce un nuovo magazzino per gli alimenti freschi
Prologis ha avviato i lavori per una piattaforma da 11.800 mq, articolata in sei unità a temperatura controllata: sarà pronta entro fine 2026 e servirà la distribuzione urbana, dal commercio alla ristorazione
Prologis, società che sviluppa immobili e infrastrutture per la logistica e la supply chain, sta realizzando un nuovo magazzino per la distribuzione di alimenti freschi dentro il Mercato Alimentare di Milano, il polo all’ingrosso di Foody. La struttura, chiamata Milano DC5-Logistica L3, sarà pronta entro la fine del 2026 e servirà a rendere più rapidi gli spostamenti dei prodotti destinati a negozi, ristoranti e operatori della città.
Un magazzino per i prodotti freschi
L’edificio occuperà circa 11.800 metri quadrati, sarà diviso in sei unità e avrà ambienti a temperatura controllata, quindi adatti alla movimentazione di prodotti freschi. Prologis lo sta sviluppando su un terreno concesso in diritto di superficie da Sogemi, la società partecipata dal Comune di Milano che possiede e gestisce il Mercato Alimentare Milano-Foody. L’immobile avrà una configurazione cross-dock, progettata per far entrare, smistare e far ripartire rapidamente le merci, con un layout flessibile per adattarsi a più utilizzatori. I sei spazi saranno destinati a operatori del food, della distribuzione dell’ultimo miglio e a piccole e medie imprese che hanno bisogno di lavorare vicino alla città, all’interno di un mercato già frequentato ogni giorno da grossisti e distributori.
Il progetto nel comprensorio Foody
Il nuovo hub si aggiunge alle infrastrutture presenti nel comprensorio Foody, dove Sogemi ha portato avanti il progetto di riqualificazione Foody2025. Il mercato ospita oggi quattro mercati, nove piattaforme logistiche e un centro direzionale su oltre 650mila metri quadrati; vi operano più di 400 aziende, con oltre 5mila persone al giorno e un volume d’affari complessivo di circa 2 miliardi di euro all’anno. Per Prologis si tratta inoltre di una continuità rispetto a Milano DC3-Logistica L2, sviluppato nella stessa area attraverso la rigenerazione di un sito urbano già edificato. Anche Milano DC5 nascerà senza consumare nuovo suolo e integrerà sistemi ad alta efficienza energetica, oltre a una copertura predisposta per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Le dichiarazioni di Prologis e Sogemi
«Milano DC5 (Logistica L3) riflette con chiarezza l’evoluzione della logistica, sempre più componente essenziale dell’infrastruttura urbana. Sviluppare in una location così centrale, all’interno del più grande mercato agroalimentare all’ingrosso d’Italia, ci consente di mettere a disposizione una piattaforma unica, che combina efficienza, prossimità e flessibilità al servizio della distribuzione alimentare, in uno dei mercati europei più complessi, vincolati e caratterizzati da elevate barriere all’ingresso» ha dichiarato Sabine Hutter, vicepresidente Capital Deployment di Prologis Italia.
Per Sogemi, la nuova struttura prosegue il percorso di aggiornamento dell’area: «La piattaforma logistica L3 rappresenta un ulteriore tassello del percorso di modernizzazione infrastrutturale e rigenerazione urbana promosso da Sogemi all’interno del comprensorio Foody. Un hub logistico urbano di nuova generazione che rafforza il ruolo strategico del Mercato Alimentare di Milano quale piattaforma avanzata al servizio della filiera agroalimentare, della distribuzione urbana e dell’efficienza logistica della città», dichiara Lorenzo Barbagli, direttore Infrastrutture immobiliari di Sogemi.