P rologis , società che sviluppa immobili e infrastrutture per la logistica e la supply chain, sta realizzando un nuovo magazzino per la distribuzione di alimenti freschi dentro il Mercato Alimentare di Milano , il polo all’ingrosso di Foody. La struttura, chiamata Milano DC5-Logistica L3 , sarà pronta entro la fine del 2026 e servirà a rendere più rapidi gli spostamenti dei prodotti destinati a negozi , ristoranti e operatori della città .

L’edificio occuperà circa 11.800 metri quadrati, sarà diviso in sei unità e avrà ambienti a temperatura controllata, quindi adatti alla movimentazione di prodotti freschi. Prologis lo sta sviluppando su un terreno concesso in diritto di superficie da Sogemi, la società partecipata dal Comune di Milano che possiede e gestisce il Mercato Alimentare Milano-Foody. L’immobile avrà una configurazione cross-dock, progettata per far entrare, smistare e far ripartire rapidamente le merci, con un layout flessibile per adattarsi a più utilizzatori. I sei spazi saranno destinati a operatori del food, della distribuzione dell’ultimo miglio e a piccole e medie imprese che hanno bisogno di lavorare vicino alla città, all’interno di un mercato già frequentato ogni giorno da grossisti e distributori.