CONTROLLI DEI NAS
Blatte, oli esausti e allergeni non indicati: multato un ristorante piacentino
Durante un controllo nella Bassa, i carabinieri del Nas di Parma hanno riscontrato diverse irregolarità nei locali e nelle informazioni ai clienti. Per il titolare sanzioni per 1.516 euro e una diffida
Blatte sul pavimento della cucina e nei servizi igienici, oli esausti non smaltiti correttamente e informazioni incomplete sugli allergeni. È quanto hanno riscontrato i carabinieri del Nas di Parma durante un controllo in un ristorante della Bassa piacentina. Al termine dell’ispezione, al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 1.516 euro, oltre alla diffida agroalimentare per le irregolarità legate agli allergeni.
Blatte in cucina e oli esausti non smaltiti
Durante il sopralluogo, i militari hanno concentrato l’attenzione innanzitutto sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali. In particolare, sul pavimento della cucina, nell’area utilizzata per il lavaggio e nei servizi igienici è stata rilevata la presenza di blattoidei striscianti. Il controllo ha poi riguardato la gestione dei rifiuti prodotti dal ristorante e in questo caso è stato contestato l’omesso smaltimento degli oli esausti.
Le irregolarità sugli allergeni e le sanzioni
Dalla cucina l’ispezione si è quindi spostata sulle informazioni messe a disposizione dei clienti, facendo emergere ulteriori irregolarità. Nell’elenco degli allergeni, infatti, non comparivano alcune sostanze presenti in specifiche preparazioni e potenzialmente responsabili di allergie o intolleranze.
Alla fine degli accertamenti, come anticipato, le diverse contestazioni hanno portato a sanzioni amministrative per complessivi 1.516 euro. Per quanto riguarda le carenze nelle indicazioni sugli allergeni è stata inoltre applicata la diffida agroalimentare, con l’obiettivo di riportare l’attività nelle condizioni previste dalla normativa. I Nas hanno infine annunciato che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane.