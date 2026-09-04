Blatte sul pavimento della cucina e nei servizi igienici, oli esausti non smaltiti correttamente e informazioni incomplete sugli allergeni. È quanto hanno riscontrato i carabinieri del Nas di Parma durante un controllo in un ristorante della Bassa piacentina. Al termine dell’ispezione, al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 1.516 euro, oltre alla diffida agroalimentare per le irregolarità legate agli allergeni.

Blatte, oli esausti e allergeni: sanzionato un ristorante nel Piacentino

Blatte in cucina e oli esausti non smaltiti

Durante il sopralluogo, i militari hanno concentrato l’attenzione innanzitutto sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali. In particolare, sul pavimento della cucina, nell’area utilizzata per il lavaggio e nei servizi igienici è stata rilevata la presenza di blattoidei striscianti. Il controllo ha poi riguardato la gestione dei rifiuti prodotti dal ristorante e in questo caso è stato contestato l’omesso smaltimento degli oli esausti.

Le irregolarità sugli allergeni e le sanzioni

Dalla cucina l’ispezione si è quindi spostata sulle informazioni messe a disposizione dei clienti, facendo emergere ulteriori irregolarità. Nell’elenco degli allergeni, infatti, non comparivano alcune sostanze presenti in specifiche preparazioni e potenzialmente responsabili di allergie o intolleranze.

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