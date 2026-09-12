Assaggiare un cucchiaio di miele può diventare un viaggio tra fioriture, stagioni e paesaggi italiani. È da questa idea che è nata la guida “Viaggio nelle Mielerie Aperte”, che sarà presentata al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il 14 settembre e sarà disponibile in formato digitale sul sito mielerieaperte.it. La pubblicazione racconta il lavoro degli apicoltori e accompagna i lettori alla scoperta del miele, dalla produzione all’assaggio, con uno sguardo rivolto anche ai territori nei quali prende forma.

La nuova guida “Viaggio nelle Mielerie Aperte”

Una rete di aziende e territori

Il progetto è nato nel 2024 su iniziativa di Unaapi - Unione nazionale delle associazioni di apicoltori italiani e tiene insieme tutela della biodiversità e promozione turistica. Oggi coinvolge oltre 200 aziende distribuite in 18 regioni italiane, affiancate da 19 Associazioni Apistiche Territoriali: una rete che permette di avvicinarsi agli apiari e alle persone che vi lavorano, seguendo filiere e produzioni legate a luoghi diversi. La guida si sviluppa come un percorso pratico e didattico.

Si parte dal mondo delle api, dagli strumenti e dalle tecniche dell’apicoltura, per poi affrontare il ruolo degli impollinatori nella tutela della biodiversità. A seguire, il miele entra nel dettaglio: come nasce, come viene raccolto, quali elementi aiutano a distinguerlo, assaggiarlo, sceglierlo e conservarlo. Spazio anche agli altri prodotti dell’alveare – polline, propoli, pappa reale, cera e veleno d’api - e alle filiere che li utilizzano, dalla cosmesi alla farmaceutica. L’obiettivo è offrire una chiave di lettura più ampia di un comparto che parte dall’attività delle api e arriva a produzioni molto diverse tra loro.

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Mielerie Aperte, quando visitare gli apiari

Al centro dell’iniziativa c’è Mielerie Aperte, l’evento che due volte l’anno, in primavera e a metà novembre, apre in modo sincronizzato le aziende aderenti e le trasforma in un itinerario dedicato alla cultura del miele e all’enogastronomia. Visitare un apiario consente così di incontrare apicoltori stanziali e nomadi, conoscere più da vicino il loro lavoro e capire quanto le produzioni dipendano dalle condizioni ambientali e dalle fioriture.

La guida porta i lettori nelle Mielerie Aperte, fra apiari, miele e lavoro degli apicoltori