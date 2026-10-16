Aumentano i prezzi dei derivati del latte e del mais europeo, mentre negli Stati Uniti il calo della produzione di noci rallenta la discesa delle quotazioni. È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento sui mercati agroalimentari diffuso da Areté. A settembre, nell'Unione europea, i prodotti lattiero-caseari hanno registrato rincari fino all'11,6%, sostenuti soprattutto dalla crescente domanda di proteine. Il mais ha invece segnato un aumento del 46% su base annua, con una produzione europea prevista ai minimi dal 1994. Per le noci statunitensi, infine, il raccolto 2026/27 è stimato in diminuzione del 16%, a circa 617mila tonnellate.

Derivati del latte, mais e noci: come cambiano i prezzi sui mercati alimentari

Derivati del latte, le proteine spingono i prezzi

Entrando nei dettagli, a guidare i rincari nel comparto lattiero-caseario è soprattutto la componente proteica, la cui domanda continua a crescere anche per effetto della diffusione delle diete sportive e dei farmaci antiobesità. A settembre, sulla piazza tedesca di Kempten, la polvere di latte intero ha registrato un aumento dell'11,6% rispetto ad agosto, seguita da quella scremata (+9,5%). Più contenuti, invece, i rialzi dell'edamer (+3,5%), del burro (+2,5%) e della polvere di siero (+2,5%). Il confronto con settembre 2025 mette però in evidenza andamenti differenti: la polvere di siero costa il 76,3% in più e quella di latte scremato il 41,5%, a fronte di un calo del 33% per il burro, del 19% per l'edamer e del 4,3% per la polvere di latte intero. Proprio questa differenza ha portato il premio di prezzo del burro rispetto alle polveri a ridursi di oltre il 15%, fino ai minimi dal 2020.

Mais europeo, produzione ai minimi dal 1994

Se per i derivati del latte è soprattutto la domanda a sostenere i prezzi, nel mercato europeo del mais il problema riguarda invece la disponibilità di prodotto. La Commissione Ue ha infatti ridotto le stime della produzione 2026/27 a 48,3 milioni di tonnellate, il livello più basso dal 1994, anche a causa delle difficoltà registrate in Francia, dove a fine settembre soltanto il 23% delle colture risultava in condizioni buone o eccellenti. Secondo l'Usda, questa contrazione porterà le importazioni europee a crescere del 17,5%, fino a un livello record, con scorte in diminuzione del 18%, ai minimi dal 2007/08. A complicare ulteriormente gli approvvigionamenti è la situazione in Ucraina, dove le piogge rallentano la raccolta e gli attacchi russi ostacolano le esportazioni attraverso il Mar Nero. Le quotazioni Euronext risultano così superiori del 46% rispetto a settembre 2025, contro il +15% registrato a Bologna. Negli Usa, al contrario, la revisione al rialzo delle stime produttive ha favorito una correzione dei prezzi a inizio ottobre, ampliando il divario con l'Europa: il mais europeo presenta un premio di circa 98 euro a tonnellata, oltre il doppio della media delle ultime cinque campagne.

Noci, il raccolto statunitense previsto in calo del 16%