In Europa il 70% dei terreni è degradato: la Lombardia entra nel progetto per salvarli

I terreni, in particolare quelli agricoli, in Europa sono sempre più in cattive condizioni e a rischio di desertificazione. Per questi motivi la Regione Lombardia ha deciso di partecipare al progetto europeo 'Solila', acronimo di 'Soil Health in Living Labs'. L'iniziativa è orientata a migliorare la salute del suolo attraverso la creazione, entro il 2030, di una rete di 100 Living Lab e Lighthouse (laboratori di sperimentazione e siti dimostrativi di pratiche sostenibili) in aree rurali e urbane. L'obiettivo è supportare la transizione verso suoli sani.