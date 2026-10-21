SALUTE DEL SUOLO
In Europa il 70% dei terreni è degradato: la Lombardia entra nel progetto per salvarli
Con Solila, finanziato nell'ambito di Horizon Europe, la Regione punta su ricerca e sperimentazione di pratiche agricole sostenibili, valorizzando anche il digestato degli allevamenti come fertilizzante organico
I terreni, in particolare quelli agricoli, in Europa sono sempre più in cattive condizioni e a rischio di desertificazione. Per questi motivi la Regione Lombardia ha deciso di partecipare al progetto europeo 'Solila', acronimo di 'Soil Health in Living Labs'. L'iniziativa è orientata a migliorare la salute del suolo attraverso la creazione, entro il 2030, di una rete di 100 Living Lab e Lighthouse (laboratori di sperimentazione e siti dimostrativi di pratiche sostenibili) in aree rurali e urbane. L'obiettivo è supportare la transizione verso suoli sani.
L'agricoltura lombarda e la ricerca europea
L’agricoltura lombarda, pur confermandosi fra le più avanzate in Europa, si unisce ai progetti di ricerca europei per condividere buone pratiche agronomiche, tutelare la salute, confrontare risultati e scambiare informazioni e modelli in grado di coniugare produttività, qualità e difesa delle aree verdi.
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Oggi circa il 60-70% dei terreni in Europa non appare in buono stato di salute e il 20-25% si trova in condizioni definite ad alto rischio di desertificazione. Una delle soluzioni indicate a livello scientifico è legata all’utilizzo di digestato come fertilizzante di natura organica, materiale in buona disponibilità negli allevamenti lombardi, il cui utilizzo ha dato riscontri positivi in termini di livelli nutritivi e di impatto ambientale.
Il progetto Solila e i partner italiani
L’adesione al progetto internazionale 'Solila' si inserisce nell’ambito del Programma Horizon Europe 2021-2027 e coinvolge istituzioni, enti di ricerca e stakeholder provenienti da diversi Paesi europei. A livello italiano, oltre a Regione Lombardia, aderiscono come partner l’Università degli Studi di Brescia, l’Università di Torino, Mundi Riso Srl, Regione Piemonte, Strada del riso piemontese di qualità, Gal Risorsa Lomellina.