SOGEMI E REGIONE
Dop e Igp lombarde, in Regione l'accordo per portarle nei mercati di Milano
Regione Lombardia e Sogemi firmano un protocollo per valorizzare Dop, Igp e produzioni agroalimentari regionali nei mercati milanesi, con iniziative dedicate a promozione, informazione ed educazione alimentare
Èstato firmato a Milano il Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e SogeMi per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari lombarde nel Mercato Alimentare di Milano di via Cesare Lombroso 54 e nei 15 mercati di quartiere gestiti dalla società. L’accordo punta sulle produzioni Dop e Igp, da far conoscere a operatori, consumatori e professionisti. A sottoscrivere l’intesa sono stati l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi per Regione Lombardia e il presidente Cesare Ferrero per SogeMi. Il protocollo punta a rafforzare la presenza delle eccellenze regionali nei mercati gestiti dalla società e a creare occasioni di promozione.
Dop e Igp lombarde al Mercato Alimentare di Milano
L’accordo prevede iniziative dedicate alla promozione dei prodotti lombardi di qualità certificata, con attività di comunicazione, educazione alimentare e divulgazione rivolte agli operatori economici, ai consumatori, agli addetti ai lavori e agli stakeholder. L’obiettivo è aumentare la conoscenza delle specialità alimentari regionali e dei territori nei quali vengono prodotte, valorizzando anche le relative filiere produttive lombarde.
Tra le attività previste rientrano «l’organizzazione di attività divulgative, educative formative rivolte ai consumatori e agli operatori del settore, l’organizzazione di visite presso aziende agricole e agroalimentari lombarde o presso le fattorie didattiche accreditate da Regione Lombardia; iniziative coerenti per promuovere e sostenere la promozione, la valorizzazione delle produzioni tipiche dei territori lombardi in tutte le sedi dei mercati coperti cittadini gestiti da SogeMi». Il protocollo ha carattere programmatico, dura un anno dalla sottoscrizione e può rinnovarsi.
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La Dop Economy lombarda vale 2,9 miliardi
«Regione Lombardia - afferma l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi - esprime attraverso le produzioni Dop e Igp un comparto solido, legato alla tradizione, garanzia di qualità e orientato all’innovazione grazie anche ad un maggiore valore aggiunto per le filiere. Oggi la Dop Economy vale in Lombardia circa 2,9 miliardi di euro e rappresenta un’opportunità per le catene di approvvigionamento e per l’internazionalizzazione. Come Regione Lombardia vogliamo rafforzare la promozione e la diffusione della conoscenza sul territorio, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente filiere strategiche come quella lattiero casearia, la filiera delle carni e il comparto del pesce d’acqua dolce».
SogeMi rafforza il legame con il territorio
«I prodotti che i grossisti commercializzano nel nostro comprensorio provengono da tutto il Paese e da diverse parti del mondo, ma intendiamo mantenere un legame saldo con il territorio che ci ospita e valorizzarlo anche nel nostro Mercato», dichiara invece il presidente di SogeMi Cesare Ferrero. «Ufficializziamo oggi un impegno che abbiamo assunto e portato avanti nelle ultime settimane per promuovere le eccellenze lombarde all’interno del Mercato Alimentare Milano. Con la firma di questo protocollo e con il corposo piano di investimenti del nostro azionista, il Comune di Milano, il Mercato alimentare di Milano intende quindi diventare un Hub dell'Alimentazione al servizio non solo della città, ma dell’intero territorio lombardo».