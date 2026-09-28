Dop e Igp lombarde, in Regione l'accordo per portarle nei mercati di Milano

Èstato firmato a Milano il Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e SogeMi per promuovere le produzioni agricole e agroalimentari lombarde nel Mercato Alimentare di Milano di via Cesare Lombroso 54 e nei 15 mercati di quartiere gestiti dalla società. L’accordo punta sulle produzioni Dop e Igp, da far conoscere a operatori, consumatori e professionisti. A sottoscrivere l’intesa sono stati l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi per Regione Lombardia e il presidente Cesare Ferrero per SogeMi. Il protocollo punta a rafforzare la presenza delle eccellenze regionali nei mercati gestiti dalla società e a creare occasioni di promozione.

L'assessore all’Agricoltura lombardo Alessandro Beduschi e il presidente di SogeMi Cesare Ferrero alla firma dell'intesa

Dop e Igp lombarde al Mercato Alimentare di Milano

L’accordo prevede iniziative dedicate alla promozione dei prodotti lombardi di qualità certificata, con attività di comunicazione, educazione alimentare e divulgazione rivolte agli operatori economici, ai consumatori, agli addetti ai lavori e agli stakeholder. L’obiettivo è aumentare la conoscenza delle specialità alimentari regionali e dei territori nei quali vengono prodotte, valorizzando anche le relative filiere produttive lombarde.

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Tra le attività previste rientrano «l’organizzazione di attività divulgative, educative formative rivolte ai consumatori e agli operatori del settore, l’organizzazione di visite presso aziende agricole e agroalimentari lombarde o presso le fattorie didattiche accreditate da Regione Lombardia; iniziative coerenti per promuovere e sostenere la promozione, la valorizzazione delle produzioni tipiche dei territori lombardi in tutte le sedi dei mercati coperti cittadini gestiti da SogeMi». Il protocollo ha carattere programmatico, dura un anno dalla sottoscrizione e può rinnovarsi.

La Dop Economy lombarda vale 2,9 miliardi

«Regione Lombardia - afferma l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi - esprime attraverso le produzioni Dop e Igp un comparto solido, legato alla tradizione, garanzia di qualità e orientato all’innovazione grazie anche ad un maggiore valore aggiunto per le filiere. Oggi la Dop Economy vale in Lombardia circa 2,9 miliardi di euro e rappresenta un’opportunità per le catene di approvvigionamento e per l’internazionalizzazione. Come Regione Lombardia vogliamo rafforzare la promozione e la diffusione della conoscenza sul territorio, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente filiere strategiche come quella lattiero casearia, la filiera delle carni e il comparto del pesce d’acqua dolce».

Un momento dell'incontro in Regione Lombardia tra Beduschi e i rappresentanti di SogeMi

SogeMi rafforza il legame con il territorio