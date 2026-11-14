Il mercato degli oli vegetali si muove su due fronti differenti. Per l'olio di palma pesano le scorte elevate in Malesia, che continuano a esercitare pressione sulle quotazioni, mentre in Europa i prezzi mostrano una maggiore tenuta. Per l'olio extravergine di oliva, invece, i ribassi proseguono sotto la spinta dell'abbondanza di prodotto, soprattutto in Spagna, dove il governo ha introdotto un ritiro obbligatorio per contenere l'offerta. A delineare il quadro sono le analisi di Areté, che individuano nei prossimi mesi alcuni fattori destinati a incidere sull'equilibrio tra disponibilità e domanda.

Olio evo, le scorte italiane crescono del 55% nonostante il calo della produzione

Italia, scorte di extravergine in aumento nonostante il calo della produzione

Per l'olio di oliva il quadro resta più difficile. A ottobre le quotazioni dell'extravergine hanno registrato nuovi ribassi: -6,3% a Jaén, -6% per il prodotto comunitario a Milano e -5,4% per quello nazionale italiano. A pesare sono soprattutto le elevate disponibilità sul mercato, in un contesto europeo caratterizzato da prospettive produttive più favorevoli rispetto alla campagna precedente. La Spagna rappresenta il principale fattore di pressione. Per la campagna 2026/27 la produzione è stimata in 1,60 milioni di tonnellate, il 23% in più su base annua. Alle nuove quantità si aggiungono le scorte iniziali, pari a 357 mila tonnellate: le risorse complessive arrivano così a circa 1,96 milioni di tonnellate, prima delle importazioni. A fine ottobre le giacenze risultavano ancora superiori del 36% rispetto a un anno prima. Per limitare il rischio di un eccesso di offerta, il governo spagnolo ha disposto il ritiro obbligatorio dal mercato del 12% della produzione. La misura, attivata dopo il superamento della soglia prevista dalla normativa, impone ai frantoi di stoccare una quota della produzione dichiarata, escludendo quella di ottobre, e di mantenerla fuori dal mercato fino al 30 settembre 2027. Secondo il Ministero dell'Agricoltura spagnolo, il provvedimento potrebbe sottrarre temporaneamente alla commercializzazione circa 188 mila tonnellate di olio. L'obiettivo è contenere la pressione dell'offerta e contribuire alla stabilizzazione delle quotazioni durante la nuova campagna. L'effetto concreto dipenderà anche dalla capacità della misura di incidere sulle quantità effettivamente disponibili sul mercato.

Anche in Italia le giacenze rappresentano un elemento di pressione. La produzione nazionale per la campagna in corso è attesa in diminuzione, intorno a 280 mila tonnellate contro le 325 mila della precedente, ma il calo non sembra sufficiente a riequilibrare il mercato. Al 31 ottobre le scorte di extravergine avevano raggiunto 150 mila tonnellate, il 55% in più rispetto a un anno prima. Di queste, 88,4 mila tonnellate erano di origine italiana, con un incremento di circa l'80%. Un possibile sostegno potrebbe arrivare dalla Tunisia, dove la produzione è prevista in diminuzione del 40%, a circa 300 mila tonnellate. A incidere sull'offerta potrebbero essere anche gli interventi pubblici di acquisto e stoccaggio, pensati per rallentare le vendite e contenere la pressione sui prezzi. Il mercato dell'olio d'oliva resta dunque condizionato dalla distanza tra quantità disponibili e capacità di assorbimento della domanda. Il ritiro deciso dalla Spagna, l'andamento della raccolta nei principali Paesi produttori e l'evoluzione dei consumi saranno determinanti per capire se i ribassi potranno attenuarsi nei prossimi mesi.

Olio di palma, le scorte malesi frenano i prezzi ma il 2027 può cambiare lo scenario

Dopo la flessione del 3,6% registrata a ottobre, nella prima parte di novembre i futures dell'olio di palma malese hanno perso un ulteriore 5,3% rispetto alla media del mese precedente. La debolezza non si è però trasferita con la stessa intensità sulle altre piazze: a Rotterdam le quotazioni dell'olio grezzo sono rimaste pressoché stabili (-0,1%), mentre a Milano il raffinato bifrazionato ha segnato una riduzione dell'1,5% rispetto a ottobre, dopo il -0,2% del mese precedente. Alla base della pressione sui prezzi ci sono soprattutto le scorte accumulate in Malesia. A ottobre hanno raggiunto 3,62 milioni di tonnellate, il 44% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. La ripresa delle esportazioni ha rallentato la crescita delle giacenze, senza tuttavia arrestarla. Nei prossimi mesi, però, il ritorno degli acquisti da parte di Cina e India e l'avvicinarsi della fase stagionale di minore produzione potrebbero favorire un progressivo riassorbimento degli stock. Lo scenario potrebbe cambiare ulteriormente nel corso del 2027. Tra i fattori da monitorare ci sono innanzitutto le condizioni climatiche nelle aree produttive di Malesia e Indonesia. I deficit di precipitazioni potrebbero incidere sulle rese, anche se gli effetti sulla produzione si manifesterebbero con un certo ritardo. Le attuali disponibilità elevate, quindi, non escludono un successivo rallentamento dell'offerta.