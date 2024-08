Museo Mondolatte, un viaggio nel cuore del gusto a Dobbiaco in Val Pusteria

Un pomeriggio indimenticabile alla scoperta dei segreti del latte e dei suoi derivati? A Dobbiaco (Bz), in Val Pusteria, il museo Mondolatte di Latteria Tre Cime apre le porte a grandi e piccini, offrendo un'esperienza unica nel suo genere. Un percorso coinvolgente su tre livelli conduce i visitatori in un viaggio affascinante nel mondo della lavorazione del latte. Si inizia con un tuffo nella storia e nella cultura contadina, grazie a un filmato che ritrae la vita quotidiana nelle malghe.

Museo Mondolatte, un'esperienza casearia unica in Val Pusteria

Successivamente, grandi vetrate permettono di assistere dal vivo al lavoro dei maestri casari, impegnati nella produzione di formaggi, yogurt, burro e panna. È un'occasione unica per svelare ai più piccoli i misteri della trasformazione del latte in prelibatezze dal sapore autentico. La visita si conclude nella cantina di stagionatura, dove i formaggi riposano e maturano, acquisendo quel sapore inconfondibile che li rende unici. Qui, anche i bambini potranno scoprire perché il formaggio ha i buchi e quali sono le diverse fasi della stagionatura. Al termine del percorso, lo shop di Mondolatte è il luogo ideale per acquistare i prodotti appena assaggiati e portare a casa un pezzo di autentica tradizione.

