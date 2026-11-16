Piccolo e raccolto, L'Ostu del Feramiù in via Baretti a Torino ha un dettaglio che dà subito carattere al locale: il bancone del bar è un vecchio banco da lavoro recuperato da un feramiù, un rigattiere. Un oggetto che lega l'arredo al nome dell'osteria. Si può venire anche solo per un piatto, senza scegliere un percorso completo.

Uno dei tavoli de L'Ostu del Feramiù

La cucina di Luca Leonardi

La cucina di Luca Leonardi guarda al Piemonte attraverso ingredienti e sapori riconoscibili, ma si concede accostamenti meno consueti. Fra gli antipastini, il vitello tonnato resta vicino alla tradizione, con foglia di cappero e fondo bruno; la battuta di Fassona è servita con gel di tuorlo, maionese al cren e cipolla in agrodolce. Il boccone più sorprendente è quello delle acciughe siciliane sul crostino di panettone, con burro salato e salsa verde: insolito e buono, con la dolcezza del pane che accompagna la sapidità dell'acciuga.

Acciughe siciliane sul crostino di panettone, con burro salato e salsa verde Seppia scottata, crema di patate dolci, fave e piselli, crème fraîche e aneto Lo chef Luca Leonardi e il sommelier Mario Fecchio ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Acciughe siciliane sul crostino di panettone, con burro salato e salsa verde Seppia scottata, crema di patate dolci, fave e piselli, crème fraîche e aneto Lo chef Luca Leonardi e il sommelier Mario Fecchio

Tra i primi, il risone Benedetto Cavalieri con peperone arrosto, crema di acciughe, salsa al prezzemolo e mandorle tostate convince per il sapore. I tajarin con ragù bianco di faraona, chutney di ciliegia e cipolla e Castelmagno scelgono una strada più legata alla cucina piemontese. La carta prosegue con la Fassona brasata, la costina di suino con senape, finocchio e gel d'arancia e una seppia con crema di patate dolci, fave e piselli, crème fraîche e aneto.

Antipastini da condividere e la selezione dei vini in carta