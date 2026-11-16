OSTU DEL FERAMIÙ
A Torino c’è un’osteria dove bastano un piatto e un buon bicchiere di vino
All'Ostu del Feramiù, in via Baretti, la cucina dello chef Luca Leonardi parte dalla tradizione piemontese e propone accostamenti originali, con la possibilità di ordinare liberamente, senza seguire percorsi prestabiliti
Piccolo e raccolto, L'Ostu del Feramiù in via Baretti a Torino ha un dettaglio che dà subito carattere al locale: il bancone del bar è un vecchio banco da lavoro recuperato da un feramiù, un rigattiere. Un oggetto che lega l'arredo al nome dell'osteria. Si può venire anche solo per un piatto, senza scegliere un percorso completo.
La cucina di Luca Leonardi
La cucina di Luca Leonardi guarda al Piemonte attraverso ingredienti e sapori riconoscibili, ma si concede accostamenti meno consueti. Fra gli antipastini, il vitello tonnato resta vicino alla tradizione, con foglia di cappero e fondo bruno; la battuta di Fassona è servita con gel di tuorlo, maionese al cren e cipolla in agrodolce. Il boccone più sorprendente è quello delle acciughe siciliane sul crostino di panettone, con burro salato e salsa verde: insolito e buono, con la dolcezza del pane che accompagna la sapidità dell'acciuga.
Tra i primi, il risone Benedetto Cavalieri con peperone arrosto, crema di acciughe, salsa al prezzemolo e mandorle tostate convince per il sapore. I tajarin con ragù bianco di faraona, chutney di ciliegia e cipolla e Castelmagno scelgono una strada più legata alla cucina piemontese. La carta prosegue con la Fassona brasata, la costina di suino con senape, finocchio e gel d'arancia e una seppia con crema di patate dolci, fave e piselli, crème fraîche e aneto.
Antipastini da condividere e la selezione dei vini in carta
Gli antipastini si possono ordinare singolarmente oppure condividere nel carosello, che riunisce diverse preparazioni. La carta dei vini, curata da Mario Fecchio, affianca etichette piemontesi a produzioni di altre regioni e dall'estero, con attenzione ai vini biologici e artigianali. La mescita permette di accompagnare anche un solo piatto con un calice scelto dalla carta.