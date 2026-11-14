A Torino c'è un ristorante in cui il tartufo è protagonista tutto l'anno

In cucina, lo chef Mattia De Davide lavora su due percorsi. Il menu Territorio guarda alla tradizione piemontese; quello dei Tartufi costruisce le portate attorno alle varietà disponibili. Tra gli antipasti, il cannolo con robiola di Roccaverano e Alba incontra il tartufo nero, mentre la battuta di carne cruda con tuorlo marinato è abbinata al bianco. Ci sono anche la fonduta al parmigiano con cardo gobbo e l’uovo con crema di sedano rapa. Il tartufo accompagna i tajarin al burro e tuorlo marinato, i ravioli ripieni di fonduta e lo gnocchetto con scampi, champignon e bisque. Tra i secondi, il filetto alla Rossini accosta foie gras e tartufo nero; il branzino è servito con crema di cavolfiore e tartufo bianco. Anche alcuni piatti del menu "Territorio" possono essere completati con una grattata.