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Dare spazio a una nuova generazione di cuochi e portare il pubblico a conoscere da vicino le loro cucine: è l’obiettivo di “Giovani Talenti”, il ciclo di cene organizzato da Eataly in collaborazione con Identità Golose. Avviato a Milano all’inizio del 2025, il progetto ha coinvolto finora più di 22 chef negli Eataly di Milano, Torino e Roma.

A Torino una cena speciale con lo chef del ristorante di Alain Ducasse a Roma
L'esterno di Eataly Torino Lingotto

Iacopo Iualè protagonista della prossima cena a Torino

La prossima tappa torinese, a Eataly Lingotto, è in programma lunedì 16 novembre, alle 20, con Iacopo Iualè, executive chef de Il Ristorante Alain Ducasse Roma. La serata sarà l’occasione per assaggiare la sua cucina, che unisce tecnica francese e prodotti italiani, con attenzione alla stagionalità.

A Torino una cena speciale con lo chef del ristorante di Alain Ducasse a Roma
Iacopo Iualè, executive chef de Il Ristorante Alain Ducasse Roma

Classe 1993, originario di Cecina, Iualè si è formato ad Alma e ha lavorato nelle cucine Alain Ducasse di Montecarlo e Parigi, prima di arrivare alla guida del ristorante romano, aperto nel dicembre 2024 all’interno dell’hotel ROMEO Roma.

Il menu della serata da Eataly Lingotto

Il menu pensato per Eataly Lingotto comprende quattro portate: gelatina di pesce di scoglio, granciporro e zafferano; casarecce con ragù di verdure autunnali essiccate e pesto di erbe fresche; filetto di manzo con rapa rossa e midollo; cioccolato della manifattura Alain Ducasse di Parigi, crema al caffè e gelato al grano saraceno.

Via Ermanno Fenoglietti 14 10126 Torino Italia