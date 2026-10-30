A Torino una cena speciale con lo chef del ristorante di Alain Ducasse a Roma

Dare spazio a una nuova generazione di cuochi e portare il pubblico a conoscere da vicino le loro cucine: è l’obiettivo di “Giovani Talenti”, il ciclo di cene organizzato da Eataly in collaborazione con Identità Golose. Avviato a Milano all’inizio del 2025, il progetto ha coinvolto finora più di 22 chef negli Eataly di Milano, Torino e Roma.

L'esterno di Eataly Torino Lingotto

Iacopo Iualè protagonista della prossima cena a Torino

La prossima tappa torinese, a Eataly Lingotto, è in programma lunedì 16 novembre, alle 20, con Iacopo Iualè, executive chef de Il Ristorante Alain Ducasse Roma. La serata sarà l’occasione per assaggiare la sua cucina, che unisce tecnica francese e prodotti italiani, con attenzione alla stagionalità.

Iacopo Iualè, executive chef de Il Ristorante Alain Ducasse Roma

Classe 1993, originario di Cecina, Iualè si è formato ad Alma e ha lavorato nelle cucine Alain Ducasse di Montecarlo e Parigi, prima di arrivare alla guida del ristorante romano, aperto nel dicembre 2024 all’interno dell’hotel ROMEO Roma.

Il menu della serata da Eataly Lingotto