A EATALY LINGOTTO
A Torino una cena speciale con lo chef del ristorante di Alain Ducasse a Roma
Il 16 novembre Iacopo Iualè sarà protagonista da Eataly Lingotto con un menu di quattro portate che unisce tecnica francese, prodotti italiani e ingredienti stagionali, tra esperienze e influenze internazionali
Dare spazio a una nuova generazione di cuochi e portare il pubblico a conoscere da vicino le loro cucine: è l’obiettivo di “Giovani Talenti”, il ciclo di cene organizzato da Eataly in collaborazione con Identità Golose. Avviato a Milano all’inizio del 2025, il progetto ha coinvolto finora più di 22 chef negli Eataly di Milano, Torino e Roma.
Iacopo Iualè protagonista della prossima cena a Torino
La prossima tappa torinese, a Eataly Lingotto, è in programma lunedì 16 novembre, alle 20, con Iacopo Iualè, executive chef de Il Ristorante Alain Ducasse Roma. La serata sarà l’occasione per assaggiare la sua cucina, che unisce tecnica francese e prodotti italiani, con attenzione alla stagionalità.
Classe 1993, originario di Cecina, Iualè si è formato ad Alma e ha lavorato nelle cucine Alain Ducasse di Montecarlo e Parigi, prima di arrivare alla guida del ristorante romano, aperto nel dicembre 2024 all’interno dell’hotel ROMEO Roma.
Il menu della serata da Eataly Lingotto
Il menu pensato per Eataly Lingotto comprende quattro portate: gelatina di pesce di scoglio, granciporro e zafferano; casarecce con ragù di verdure autunnali essiccate e pesto di erbe fresche; filetto di manzo con rapa rossa e midollo; cioccolato della manifattura Alain Ducasse di Parigi, crema al caffè e gelato al grano saraceno.