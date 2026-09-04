Sono aperte le prenotazioni per Monsieur Dior, il nuovo ristorante di Dior in via Monte Napoleone 12 a Milano, con la cucina firmata da Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, dove sarà possibile sedersi a tavola dal 18 settembre. Dopo le prime anticipazioni dei mesi scorsi, Dior ha definito gli orari e i diversi momenti della giornata, dal pranzo alla cena passando per aperitivo e Afternoon Tea, mentre restano ancora da scoprire i dettagli del menu e l’impostazione completa della proposta gastronomica.

Lo chef Enrico Bartolini

Dal pranzo alla cena: cosa sappiamo finora

A pranzo, previsto tutti i giorni dalle 12 alle 14.30, Monsieur Dior proporrà una cucina firmata da Enrico Bartolini costruita su ingredienti di stagione, creazioni contemporanee e classici italiani reinterpretati. Per il momento Dior non ha ancora svelato i singoli piatti, ma ha chiarito la direzione della proposta, che metterà in relazione la cucina italiana dello chef con l’universo della Maison. Nel pomeriggio ci sarà invece spazio per due formule diverse. Dalle 16 alle 18.30 verrà servito l’Afternoon Tea, con creazioni salate, prodotti di pasticceria e una selezione di tè, mentre dalle 16 alle 19 sarà possibile fermarsi per l’aperitivo. Entrambe le proposte saranno disponibili ogni giorno e, come per il pranzo, si potrà prenotare oppure presentarsi direttamente.

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