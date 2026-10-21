Da Zurigo a Lugano, 10 serate di gusto: in Svizzera arriva il festival della cucina italiana

Dal 26 ottobre al 4 novembre, nove città svizzere ospitano dieci serate fra alta cucina e pizza contemporanea. Chef e pizzaioli italiani lavoreranno con i professionisti residenti nei ristoranti coinvolti, mettendo a confronto esperienze e interpretazioni diverse. La prima edizione del Festival della cucina italiana in Svizzera è ideata e organizzata da Carla Botta, fondatrice di Carbot Communication.

Grandi chef e maestri pizzaioli in Svizzera per il Festival della cucina italiana

Il Festival parte da Zurigo tra cucina italiana e made in Italy

Si comincia lunedì 26 ottobre a Zurigo, al ristorante Da Noi, con Luca Marchini del ristorante L’Erba del Re di Modena e Paolo Surace, pizza chef del Ristorante Pizzeria Mattozzi dal 1833 di Napoli. Ad accoglierli saranno i resident Elpidio Di Serio e Vincenzo Miele. A Zurigo è previsto anche il talk inaugurale, moderato dalla giornalista Sofia Petti, con interventi dedicati al rapporto tra gastronomia e promozione del made in Italy. Il 27 ottobre, alla Pizzeria Vesuvius Taste Experience di Neuchâtel, si incontrano Pasquale e Gaetano Torrente del ristorante Al Convento di Cetara e Ciro Cristiano di Baldoria, a Madrid. Il giorno dopo, da Luigia a Ginevra, saranno ospiti Michelina Fischetti del ristorante Oasis Sapori Antichi di Vallesaccarda e Ciro Salvo di 50 Kalò, con sedi a Napoli e Londra.

Da Losanna a Basilea, gli incontri tra chef e pizzaioli

Il 29 ottobre, da Sofia Cucina D’Amore a Losanna, arrivano Simone Testa del ristorante Punto Nave di Monterusciello e Peppe Cutraro, della catena Peppe’s a Parigi. Il 30, al Ristorante Nonna - Pizzeria Ninni di Aarau, si incontrano Francesco Franzese, executive chef del ristorante Le Sensya, all’interno dell’hotel The View Agadir, e Raffaele Bonetta della pizzeria Raf Bonetta di Napoli. Al Dolce Vita di Berna, il 31 ottobre, sarà la volta di Riccardo Sculli del ristorante Gambero Rosso di Marina di Gioiosa Ionica e del pizza chef Emanuele Riemma. A Immensee, il primo novembre, il Seerestaurant Schlüssel Da Andrea ospita Silvia Baracchi del ristorante Il Falconiere di Cortona e Denis Lovatel della pizzeria Denis di Milano. Il 2 novembre, alla Trattoria Aroma di Basilea, si ritrovano Lino Scarallo e Davide Ruotolo del ristorante Palazzo Petrucci di Napoli.

Le ultime due serate a Lugano