Iginio Massari Alta Pasticceria amplia la presenza nelle grandi stazioni ferroviarie con due nuovi punti vendita a Roma Termini e Milano Centrale, dopo quello dell'aeroporto milanese d Linate. Il progetto, sviluppato insieme ad Areas MyChef e Grandi Stazioni Retail, punta a portare il marchio in due snodi della mobilità italiana, intercettando i flussi di viaggiatori nazionali e internazionali. L'operazione si inserisce nella strategia di crescita del brand nel travel retail, con l'obiettivo di sviluppare la presenza nei luoghi di transito senza rinunciare alla riconoscibilità dell'offerta.

Iginio Massri è pronto ad aprire nelle stazioni di Milano Centrale e Roma Termini

Roma Termini, apertura entro dicembre nella Galleria Gommata

Il primo punto vendita aprirà entro dicembre a Roma Termini, al piano terra della stazione, nella Galleria Gommata sul versante di via Marsala. La location, attualmente occupata dal format VYTA, si trova lungo uno dei percorsi più frequentati dello scalo romano. Il nuovo spazio sarà destinato alla vendita delle creazioni di alta pasticceria firmate Massari, con un'offerta pensata anche per le esigenze di chi viaggia e dispone di tempi limitati per la sosta. La posizione consentirà al marchio di raggiungere un pubblico ampio, composto da pendolari, turisti e viaggiatori internazionali.

Un'ampia selezione di pasticceria mignon e plumcake d'autore pensata per i viaggiatori e le soste in stazione

Milano Centrale, il nuovo spazio nella Galleria dei Mosaici

La seconda apertura è prevista entro il primo trimestre del 2027 a Milano Centrale. Il punto vendita troverà posto nella Galleria dei Mosaici, al piano binari, all'interno degli spazi del Bar Centrale, recentemente rinnovati. La collocazione si inserisce in uno degli ambienti architettonici più rappresentativi della stazione milanese, dove gli elementi storici convivono con una nuova organizzazione degli spazi commerciali e di accoglienza. Per il marchio si tratta di un ingresso in una delle principali porte ferroviarie della città, con una presenza rivolta sia a chi parte sia a chi attraversa quotidianamente lo scalo.

L'offerta salata e la proposta gastronomica del format bistrot, pensata per arricchire l'esperienza di consumo negli hub della mobilità

Massari e Areas MyChef: un modello di sviluppo nel travel retail

Le due aperture, che fanno seguito al progetto all'aeroporto di Milano Linate, confermano la collaborazione tra Iginio Massari Alta Pasticceria e Areas MyChef, che affianca il marchio nello sviluppo e nella gestione dei punti vendita. Il modello prevede una divisione delle competenze: da una parte il patrimonio produttivo e l'identità della pasticceria, dall'altra l'esperienza operativa nella ristorazione all'interno dei grandi hub della mobilità. «La nostra crescita parte da un principio preciso: rendere l'eccellenza della pasticceria italiana sempre più accessibile, senza compromessi sulla qualità e sull'identità del prodotto», spiega Nicola Massari, amministratore delegato di Iginio Massari Srl.

«Con Areas MyChef abbiamo costruito un modello di collaborazione che ci permette di concentrarci sul nostro patrimonio più importante, la competenza pasticcera e la capacità di innovare, affidando lo sviluppo e la gestione dei punti vendita a un partner specializzato». Per Massari, Roma Termini e Milano Centrale rappresentano due passaggi significativi anche per la possibilità di raggiungere un pubblico internazionale. L'obiettivo dichiarato è fare in modo che anche una breve sosta in stazione possa diventare un'occasione di consumo qualificato, mantenendo al centro il prodotto e il servizio.

Le stazioni ampliano l'offerta di ristorazione e retail

Dal punto di vista di Areas MyChef, l'accordo rientra in una strategia di ampliamento dell'offerta nei luoghi della mobilità, dove la ristorazione è chiamata a rispondere a esigenze diverse rispetto a quelle dei tradizionali esercizi urbani. «Il viaggiatore contemporaneo non cerca più soltanto un servizio rapido e funzionale, ma riconoscibilità, qualità e un'esperienza all'altezza delle proprie aspettative», osserva Sergio Castelli, amministratore delegato di Areas MyChef. Anche Grandi Stazioni Retail considera l'operazione parte di un percorso di trasformazione degli spazi ferroviari.

Gli interni curati del punto vendita, con schermi dedicati alla tradizione e alla maestria artigianale dei maestri pasticceri Massari