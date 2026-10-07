I formaggi d'Italia si incontrano a Castegnato per “Franciacorta in Bianco”

Dal 9 all’11 ottobre Castegnato, comune dell'hinterland bresciano, torna protagonista del panorama enogastronomico nazionale con la 28ª edizione di “Franciacorta in Bianco”, manifestazione dedicata al mondo lattiero-caseario italiano e alla valorizzazione dei territori che ne custodiscono tradizioni e produzioni.

“Franciacorta in Bianco”, a Castegnato (Bs) tre giorni dedicati ai formaggi italiani

Oltre trenta espositori da diverse regioni italiane

Saranno oltre 30 gli espositori presenti, con formaggi e specialità provenienti da diverse regioni italiane. Tre giornate fradegustazioni, showcooking con chef nazionali, laboratori, incontri con i produttori e momenti di approfondimento, per trasformare il formaggio da semplice prodotto alimentare a vero e proprio ambasciatore di cultura, agricoltura e identità. «Franciacorta in Bianco non è soltanto una grande esposizione di prodotti - ha rimarcato la sindaca di Castegnato Patrizia Turelli - ma un progetto di promozione culturale ed economica, capace di raccontare l’identità dei territori attraverso i loro formaggi, le tradizioni, i produttori e le persone che custodiscono questo patrimonio».

Franciacorta in Bianco rappresenta ormai una tappa fissa nel calendario degli eventi locali che valorizza alcune delle migliori espressioni dell'agroalimentare italiano e racconta una parte importante dell'identità del nostro territorio attraverso le sue produzioni. La Provincia di Brescia sostiene con convinzione iniziative capaci di mettere in rete agricoltura, filiere locali, turismo e cultura del cibo, generando valore economico e promozione territoriale. «Da uomo di montagna, prima ancora che da amministratore - ha dichiarato il presidente della Provincia Emanuele Moraschini - conosco il significato che sta dietro a queste eccellenze: ogni formaggio racchiude il lavoro di allevatori, casari e famiglie che ogni giorno custodiscono pascoli, alpeggi e tradizioni, contribuendo a mantenere vivi territori che rappresentano un patrimonio per l'intera comunità provinciale».

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Il rapporto diretto tra produttori e pubblico

La manifestazione punta, infatti, sul rapporto diretto tra produttori e pubblico. Ogni formaggio porta con sé la storia di un territorio, il lavoro degli allevatori e dei casari, tecniche di trasformazione e competenze spesso tramandate di generazione in generazione. Una narrazione che diventa anche occasione di promozione turistica, perché conoscere un prodotto significa spesso voler scoprire il luogo nel quale nasce. «Questa 28ª edizione - ha evidenziato Flavio Bonardi, presidente di Castegnato Servizi - testimonia la capacità di Franciacorta in Bianco di rinnovarsi senza perdere la propria identità. Vogliamo parlare di formaggio, ma anche di territori, persone, cultura, turismo, agricoltura e futuro. L’obiettivo è dunque andare oltre la semplice degustazione. Castegnato vuole diventare per tre giorni un punto d’incontro tra produttori, chef, ristoratori, operatori turistici, istituzioni e pubblico, mettendo in relazione eccellenze agroalimentari e promozione territoriale».

Flavio Bonardi, presidente di Castegnato Servizi

Showcooking, laboratori e il Concorso nazionale dei formaggi