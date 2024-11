Riflessi: la rivoluzione in cucina con i tavoli a induzione

Riflessi, azienda affermata nel comparto dell'arredo di design 100% made in Italy, ha presentato a Roma nel proprio centralissimo store i nuovi tavoli con piano ad induzione integrato nel top in ceramica. Protagonisti della serata due grandi (cm 220x110) e splendidi tavoli Living (uno con piano in capraia e base in finitura tibetana e l'altro in silver root e base in grafite) sui quali gli chef del ristorante due stelle Michelin “Il Pagliaccio” hanno cucinato un delizioso menu gourmet. Un'innovazione straordinaria applicata ai tavoli e potenziata dalla vincente combinazione fra le lastre ceramiche The Top Marazzi da 1,2 cm e il sistema ad induzione InvisaCook.

I nuovi tavoli con piano a induzione di Riflessi: un'esperienza culinaria unica

I top in ceramica possono essere personalizzati al centimetro - in maniera sartoriale, ama sottolineare il presidente di Riflessi, Luigi Fammiano - con una lunghezza variabile da un metro fino a tre, e per la massima pulizia estetica i comandi sono contenuti in un pratico cassetto estraibile a scomparsa. Lascia senza parole la semplicità e comodità con cui gli chef possono trasferire i propri manicaretti dalle pentole fumanti ai piatti. Questi splendidi oggetti d'arredo - definirli elettrodomestici sarebbe veramente riduttivo - trovano il loro perfetto posizionamento nelle cucine d'autore così come nei ristoranti che prediligono gli spazi intimi, dedicati a pochi affezionati clienti con i quali poter condividere anche la preparazione e cottura dei cibi.

Di Paola Scarsi

