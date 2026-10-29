Il turismo di lusso italiano guarda soprattutto al Nord America, da cui proviene il 70% dei buyer che hanno partecipato alla prima edizione di AURA - The Luxury Travel Event, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) alla Fortezza da Basso di Firenze. La manifestazione, conclusa il 29 ottobre, ha registrato 3.100 incontri d'affari in due giornate, coinvolgendo oltre 100 seller e altrettanti buyer. Il 10% degli acquirenti proveniva dall'Italia e il restante 20% da mercati europei, asiatici, sudamericani e mediorientali, con la partecipazione di network internazionali come Virtuoso, Signature, Traveller Made ed Ensemble. Al centro degli incontri, le opportunità commerciali per hotel e operatori dell'ospitalità italiana di alta gamma, comprese le destinazioni meno conosciute. L'interesse per questo tipo di appuntamenti emerge anche dall'Osservatorio Hospitality & Real Estate di Deloitte, presentato durante l'evento: il 70% degli operatori intervistati considera utili o molto utili le manifestazioni B2B specializzate nel lusso, mentre networking e opportunità di business raccolgono il 62% delle indicazioni. L'obiettivo di IEG è consolidare AURA come punto d'incontro tra l'offerta italiana e i mercati internazionali del turismo di fascia alta.