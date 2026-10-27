Casa Optima School, la frutta realistica entra nei corsi per pasticceri e gelatieri

Casa Optima School apre l’anno accademico 2026/27 con un’offerta dedicata ai professionisti delle sweet art, dalla gelateria alla pasticceria, fino alla decorazione e al beverage. Tra le novità spiccano i contenuti dedicati alla frutta realistica e una formazione professionale personalizzata, pensata per accompagnare sia chi entra per la prima volta nel settore sia chi desidera aggiornare le proprie competenze.

Casa Optima School apre l’anno accademico 2026/27 con un’offerta dedicata ai professionisti delle sweet art, dalla gelateria alla pasticceria, fino alla decorazione e al beverage

Casa Optima School: corsi professionali per gelateria e pasticceria

Con vent’anni di esperienza nella formazione, la scuola di Casa Optima riprende le attività e propone percorsi costruiti sulle esigenze del mercato. L’obiettivo è offrire strumenti concreti a chi sogna di avviare un’attività e agli operatori che vogliono ampliare tecniche, conoscenze e possibilità creative. L’offerta formativa combina lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e aggiornamenti sulle tendenze del settore.

La scuola di Casa Optima propone percorsi costruiti sulle esigenze del mercato, per offrire strumenti concreti a chi vuole avviare un’attività e agli operatori che vogliono ampliare tecniche, conoscenze e possibilità creative

Un ruolo centrale è affidato al corpo docente, composto da professionisti che accompagnano gli allievi durante le diverse fasi del percorso e condividono competenze maturate sul campo. Il sostegno non termina con le lezioni: la scuola mette a disposizione anche servizi di consulenza e assistenza, per aiutare gli studenti ad affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro o lo sviluppo della propria impresa.

Lezioni pratiche e formazione personalizzata

Il metodo didattico mantiene la formula ‘one to one’, con classi a numero chiuso, fino a dodici partecipanti, e postazioni individuali attrezzate. Accanto ai corsi strutturati, sono disponibili programmi su misura, calibrati sul livello di partenza e sugli obiettivi professionali di ogni partecipante. Per l’anno accademico 2026/27 sono previste quattro tipologie di corso, affiancate da percorsi personalizzati. La centralità dell’allievo si traduce così in una proposta flessibile, che punta a collegare la preparazione tecnica alle necessità quotidiane dei laboratori e dei punti vendita.

Gelateria: dai fondamentali alle tecniche avanzate

L’ABC del Gelato è il corso introduttivo dedicato a chi vuole acquisire le basi del mestiere. Il programma affronta l’evoluzione del gelato, la selezione delle materie prime, l’utilizzo delle attrezzature professionali e la produzione artigianale. Le esercitazioni comprendono preparazioni di gelato e sorbetti attraverso tecniche accessibili, utili per costruire una prima autonomia operativa.

L’ABC del Gelato è il corso base che affronta l’evoluzione del gelato, la selezione delle materie prime, l’utilizzo delle attrezzature professionali e la produzione artigianale

L’Arte del Gelato si rivolge invece a chi desidera approfondire gli aspetti tecnici e sperimentare lavorazioni più complesse. Il percorso comprende esercizi di bilanciatura, nuove tecniche produttive e ricette per ampliare l’assortimento in vetrina, con l’obiettivo di arricchire l’offerta e valorizzare l’identità del punto vendita.

Pasticceria moderna, frutta realistica e nuove ricette

Il corso Classici in evoluzione, dedicato alla pasticceria classica e contemporanea, viene ampliato con nuovi programmi e ricettari. Tra i temi figurano la realizzazione di frutta realistica, le decorazioni professionali, le proposte per le festività e le soluzioni senza glutine. I contenuti permettono di aggiornare la vetrina con tecniche attuali e idee utili a diversificare la proposta commerciale.

Casa Optima School, un punto di riferimento internazionale per la formazione Fondata nel 2005 con il nome di International School of Gelato, la scuola si è affermata fin da subito nel panorama formativo grazie a un approccio distintivo, introducendo per prima nel settore il metodo didattico ‘one to one’. Nel 2020 il progetto si è evoluto in Casa Optima School - Alta formazione in Sweet Arts & Innovation, sempre legato all'azienda madre Casa Optima, leader nel mercato del gelato e della pasticceria, diventando un polo specializzato e un riferimento internazionale per la formazione nelle arti della gelateria, pasticceria, decorazione e beverage. Oggi la scuola forma oltre 700 professionisti all’anno, grazie a un’offerta di alta qualità, a un gruppo di oltre 40 docenti con esperienza internazionale e a percorsi teorici e pratici organizzati su diversi livelli e aree tematiche. I corsi sono rivolti sia a chi desidera avvicinarsi alla professione di gelatiere, pasticciere o bartender, sia agli operatori che intendono aggiornare le proprie competenze e crescere professionalmente.

Casa Optima School, un punto di riferimento internazionale per la formazione Fondata nel 2005 con il nome di International School of Gelato, la scuola si è affermata fin da subito nel panorama formativo grazie a un approccio distintivo, introducendo per prima nel settore il metodo didattico ‘one to one’. Nel 2020 il progetto si è evoluto in Casa Optima School - Alta formazione in Sweet Arts & Innovation, sempre legato all'azienda madre Casa Optima, leader nel mercato del gelato e della pasticceria, diventando un polo specializzato e un riferimento internazionale per la formazione nelle arti della gelateria, pasticceria, decorazione e beverage. Oggi la scuola forma oltre 700 professionisti all’anno, grazie a un’offerta di alta qualità, a un gruppo di oltre 40 docenti con esperienza internazionale e a percorsi teorici e pratici organizzati su diversi livelli e aree tematiche. I corsi sono rivolti sia a chi desidera avvicinarsi alla professione di gelatiere, pasticciere o bartender, sia agli operatori che intendono aggiornare le proprie competenze e crescere professionalmente.

Pacchetti formativi per ogni livello professionale