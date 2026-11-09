COPPA DEL MONDO
Il miglior panettone tradizionale arriva dalla Campania. Quello al cioccolato è spagnolo
La quinta Coppa del Mondo del Panettone a Milano ha incoronato i campioni 2026: Fiorenzo Ascolese vince per il Panettone Tradizionale, mentre lo spagnolo Miguel Angel Castro Garcia trionfa nella categoria al Cioccolato. L'evento al Meliá ha visto la partecipazione di pasticceri da 20 Paesi, confermando l'espansione globale e la destagionalizzazione del grande lievitato artigianale
La quinta edizione della Coppa del Mondo del Panettone ha decretato i migliori maestri della lievitazione internazionale negli spazi del Meliá Milano. La competizione ha visto trionfare il maestro pasticcere Fiorenzo Ascolese (San Valentino Torio, Salerno) nella categoria Panettone Tradizionale, mentre lo spagnolo Miguel Angel Castro Garcia ha conquistato il primo posto per il Panettone al Cioccolato.
CLASSIFICA PANETTONE TRADIZIONALE 2026
- 1° classificato - Campione del Mondo: Maestro pasticcere Fiorenzo Ascolese, San Valentino Torio (Sa)
- 2° classificato: Maestro pasticcere Roberto Moreschi, Chiavenna (So)
- 3° classificato: Maestro pasticcere Matteo Papanice, Castellana Grotte (Ba)
L'evento ha registrato il tutto esaurito per entrambe le giornate del 7 e 8 novembre, richiamando professionisti, media e appassionati da 20 Paesi tra Europa, Americhe e Asia. Nata nel 2019 da un'idea del maestro Giuseppe Piffaretti, la kermesse dimostra come il lievitato milanese sia ormai riconosciuto su scala globale.
CLASSIFICA PANETTONE AL CIOCCOLATO 2026
- 1° classificato - Campione del Mondo: Maestro pasticcere Miguel Angel Castro Garcia, Spagna
- 2° classificato: Maestro pasticcere Pompilio Giardino, Ariano Irpino (AV)
- 3° classificato: Maestro pasticcere Andrea Ceracchi, Cori (LT)
Le giurie tecniche e i riconoscimenti internazionali
Un traguardo prestigioso giunto al termine di un rigoroso iter di selezione che ha visto scendere in campo i migliori talenti della lievitazione (tra cui i dieci finalisti italiani definiti a inizio anno). La valutazione finale dei lievitati in gara è stata affidata a due giurie d'eccezione, impegnate in assaggi completamente anonimi. La commissione del Panettone Tradizionale ha annoverato esperti di rilievo tra cui Giambattista Montanari, Andrea Besuschio, Markus Bohr, Matteo Cunsolo, Roberto Rinaldini, Aoki Sadaharu, Luca Mannori, Ton Cortes (campione 2024), Diego Crosara e Bruno Buletti.
Per il Panettone al Cioccolato, il pannello tecnico ha fatto perno su professionisti quali Jimmy Griffin, François Stahl, Pasquale Iannelli (campione 2024), Arnaud Larher, Pierpaolo Magni, Leonardo Di Carlo, Markus Bohr, Angelo Musa, Mickael Martinez ed Ezio Marinato. In parallelo ai premi principali, la manifestazione ha distribuito diversi riconoscimenti speciali dedicati a valorizzare formazione, immagine e diffusione extraeuropea:
- Contributo scientifico e divulgativo: Prof. Carlo Gronchi e Prof. Franco Antoniazzi.
- Targa Maestro Panettone: Rolando Morandin per la sua attività di formazione.
- Miglior Packaging (Artecarta Capsule Collection): Wilson Ernesto Flores Torres (Ecuador) per il Premio del Pubblico; ex aequo a Jie Lun Jan (Taiwan) e Paolo Loraschi (Svizzera) per la Giuria Tecnica.
- Miglior Video: Karen Ng (Singapore).
- Miglior Panettone Tradizionale Extraeuropeo e Premio Stampa: Jamie Martinez (USA).
- Miglior Panettone al Cioccolato Extraeuropeo: Ammary Coromo Viela Perdono (USA).
Il valore culturale della lievitazione artigianale
Il percorso intrapreso fin dalla nascita del progetto punta ad ampliare l'orizzonte del comparto, dimostrando la vitalità di un movimento in forte crescita. L'ideatore Giuseppe Piffaretti ha sottolineato l'emozione nel vedere un continuo confronto professionale, ribadendo che «ogni concorrente, indipendentemente dal risultato, diventa un ambasciatore del panettone artigianale». L'obiettivo a lungo termine guarda a una vera destagionalizzazione del prodotto e a una proiezione internazionale costante, ricordando come «il panettone è nato in Italia, ma oggi appartiene a chiunque sappia interpretarlo con competenza, rispetto e passione».
Il panettone artigianale oltre i confini: l'evoluzione del lievito madre nel mondo
La vittoria di un maestro salernitano nella categoria classica, affiancata dal trionfo spagnolo nella sezione al cioccolato, conferma quanto la maestria nella gestione del lievito madre non sia più appaggio esclusivo della sua terra d'origine. La Coppa del Mondo del Panettone si afferma come un termometro preciso del mercato: il lievitato diventa un veicolo di identità territoriale anche attraverso scelte visive e di design del packaging, capaci di raccontare una storia prima ancora del taglio dell'impasto. Il costante incremento del livello tecnico registrato tra i concorrenti extraeuropei testimonia una diffusione capillare del Made in Italy dolce, sostenuta da uno scambio culturale continuo.