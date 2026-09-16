A VERONA
Quando l’Argentina viene in Italia per studiare l'arte bianca: il progetto Polin
La Ruta del Arte Blanco 2026 porta in Italia professionisti argentini per un percorso nell'arte bianca. A Verona, la sede Polin Group diventa laboratorio di formazione, confronto e tecnologie insieme a maestri internazionali
Polin Group partecipa alla Ruta del Arte Blanco 2026, progetto internazionale di formazione e aggiornamento professionale che porterà in Italia un gruppo selezionato di operatori dall’Argentina per un percorso dedicato all’arte bianca. L’iniziativa si svolgerà dal 26 settembre al 7 ottobre 2026 e alternerà visite ad aziende, laboratori e realtà di riferimento, formazione specialistica e momenti di confronto con Maestri di rilievo nazionale e internazionale.
Il programma coinvolge maestri panificatori e pasticceri Francesco Arena, Gabriele Bonci, Renato Bosco, Ezio Marinato, Stefano Priolo, Francisco Seubert e Mirko Zenatti. Le masterclass saranno aperte anche a un numero limitato di professionisti esterni, previa registrazione attraverso il form disponibile nel link in bio del profilo Instagram @polin_group. La formula punta a mettere in relazione esperienza sul campo, aggiornamento tecnico e confronto diretto tra professionisti dell’arte bianca.
Polin Group, un laboratorio completo per l’arte bianca
La sede di Verona di Polin Group diventerà uno spazio dedicato alla formazione e al confronto, con un percorso che permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino stabilimenti, competenze e tecnologie di Polin, Mixer e RAM. Il progetto consente così di vedere concretamente “Tutto il tuo laboratorio” e di approfondire un sistema di soluzioni pensato per le diverse fasi della produzione professionale.
Il concept “All your equipment” trova nella Ruta del Arte Blanco un’applicazione concreta: non una singola attrezzatura, ma un ecosistema di soluzioni per il laboratorio professionale, dalla preparazione e lavorazione dell’impasto alla sfogliatura fino alla cottura. Le tecnologie possono essere osservate direttamente attraverso applicazioni, prestazioni e potenzialità messe in evidenza durante il lavoro dei Maestri.
Formazione e confronto internazionale
Con la Ruta del Arte Blanco 2026, Polin Group rafforza l’impegno nella formazione professionale e nella cultura dell’arte bianca, creando un’occasione di incontro tra tecnologia italiana, Maestri e operatori internazionali. La collaborazione coinvolge Olex Global, distributore ufficiale del Gruppo in Argentina, Fuerte Harinas e la Camera di Commercio Italiana in Argentina - sede di Rosario. La sede veronese si propone quindi come punto di incontro tra competenze, attrezzature e mercati internazionali nel settore della panificazione professionale.