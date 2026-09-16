Polin Group partecipa alla Ruta del Arte Blanco 2026, progetto internazionale di formazione e aggiornamento professionale che porterà in Italia un gruppo selezionato di operatori dall’Argentina per un percorso dedicato all’arte bianca. L’iniziativa si svolgerà dal 26 settembre al 7 ottobre 2026 e alternerà visite ad aziende, laboratori e realtà di riferimento, formazione specialistica e momenti di confronto con Maestri di rilievo nazionale e internazionale.

Polin Group organizza 6 Masterclass dedicate all'arte bianca dal 26 settembre al 7 ottobre

Il programma coinvolge maestri panificatori e pasticceri Francesco Arena, Gabriele Bonci, Renato Bosco, Ezio Marinato, Stefano Priolo, Francisco Seubert e Mirko Zenatti. Le masterclass saranno aperte anche a un numero limitato di professionisti esterni, previa registrazione attraverso il form disponibile nel link in bio del profilo Instagram @polin_group. La formula punta a mettere in relazione esperienza sul campo, aggiornamento tecnico e confronto diretto tra professionisti dell’arte bianca.

Polin Group, un laboratorio completo per l’arte bianca

La sede di Verona di Polin Group diventerà uno spazio dedicato alla formazione e al confronto, con un percorso che permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino stabilimenti, competenze e tecnologie di Polin, Mixer e RAM. Il progetto consente così di vedere concretamente “Tutto il tuo laboratorio” e di approfondire un sistema di soluzioni pensato per le diverse fasi della produzione professionale.

I protagonisti delle Masterclass che si terranno da Polin Group

Il concept “All your equipment” trova nella Ruta del Arte Blanco un’applicazione concreta: non una singola attrezzatura, ma un ecosistema di soluzioni per il laboratorio professionale, dalla preparazione e lavorazione dell’impasto alla sfogliatura fino alla cottura. Le tecnologie possono essere osservate direttamente attraverso applicazioni, prestazioni e potenzialità messe in evidenza durante il lavoro dei Maestri.

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Formazione e confronto internazionale