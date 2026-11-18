La Federazione Italiana delle Associazioni dei Professionisti dell’Ospitalità e della Ristorazione ha annunciato la 22ª edizione della cerimonia di premiazione del Professionista dell’anno 2026, appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione delle eccellenze professionali del mondo dell’ospitalità e della ristorazione italiana.

L'accoglienza italiana passa anche da un sorriso: il valore delle persone che rendono speciale ogni esperienza di ospitalità

L’iniziativa promossa da Solidus Turismo - I Professionisti dell’Ospitalità, rappresenta un momento di particolare rilevanza per il settore, chiamando a raccolta le diverse professionalità che, con competenza, passione e dedizione, contribuiscono ogni giorno alla qualità dell’accoglienza italiana. Solidus Turismo riunisce e rappresenta alcune delle più significative professioni del mondo alberghiero e della ristorazione: Direttori, Impiegati, Portieri e Concierge, Governanti, Cuochi, Maitre, Barman e Sommelier.

Cerimonia Professionista dell’Anno 2026: data e luogo a Roma

La cerimonia di proclamazione del Professionista dell’Anno 2026 si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 4 dicembre 2026, alle 16:30, a Roma, presso la Sede di Confcommercio in Piazza G.G. Belli 2. Nel corso dell’evento, della durata di circa due ore, sarà premiato un professionista per ciascuna delle associazioni aderenti alla Federazione, individuato per essersi particolarmente distinto nell’esercizio della propria professione e per il contributo offerto alla crescita e alla valorizzazione del settore. La cerimonia sarà quindi un’occasione per riconoscere pubblicamente il valore delle competenze professionali e, al tempo stesso, per sottolineare l’importanza delle persone che costituiscono il patrimonio umano e professionale dell’Ospitalità e della ristorazione italiana.

La Cena di Gala al The Hive Hotel con Abi Professional e Nazionale Italiana Cuochi

Al termine della cerimonia, premiati, associati, rappresentanti delle associazioni e ospiti si ritroveranno presso The Hive Hotel, in Via Torino 6, a Roma, per la tradizionale Cena di Gala, momento conviviale che concluderà una giornata dedicata alla celebrazione delle eccellenze professionali del settore. Ad aprire la serata, alle ore 19.45, sarà un aperitivo preparato e servito dai barman di Abi Professional, che contribuiranno all’accoglienza degli ospiti mettendo a disposizione la propria professionalità.

Alle ore 20:30 si svolgerà la Cena di Gala curata dalla Nazionale Italiana Cuochi, che accompagnerà l’evento con la propria esperienza e professionalità, contribuendo a rendere la serata un’ulteriore espressione dell’eccellenza della cucina italiana. La XXII edizione del Professionista dell’Anno rappresenta un importante momento di incontro, condivisione e riconoscimento per tutti coloro che operano nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione, professionisti che rappresentano un elemento fondamentale dell’identità e della qualità dell’accoglienza italiana.

Riunione del Consiglio Direttivo Solidus Turismo presso Fipe