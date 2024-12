Al Carroponte, wine tasting con Oscar Mazzoleni per prepararsi al Natale

Il 24 dicembre, al Carroponte di Bergamo, si terrà una raffinata sessione di wine tasting curata dal titolare Oscar Mazzoleni dedicata agli amanti del buon vino e dello champagne e dal titolo “Wine tasting con Oscar”. L'evento, che avrà luogo dalle 16:00 alle 17:15, offrirà l'opportunità di esplorare una selezione pregiata di champagne, accompagnata da abbinamenti gastronomici scelti con cura.

Oscar Mazzoleni

Le selezioni di Champagne

Durante la degustazione (16.00-17.15), i partecipanti potranno assaporare alcune delle etichette più rinomate del panorama enologico francese:

Champagne Guillaume Selosse Largillier

Champagne Fleury Blanc de Noirs

Champagne R.H. Coutier Grands Vintage

Champagne Alexandre Bonnet Aux Riceys BDN 2019

Champagne Ardinat Faust Oeil de Perdrix

Champagne Pierre Brocard Contrée Noirs

Wine tasting Al Carroponte: gli Champagne in degustazione

In accompagnamento agli champagne, verranno serviti salumi selezionati, tra cui Salame & Cacciatori, per esaltare i sapori e offrire un'esperienza gustativa completa. Il costo della degustazione è di €140 per persona, un'occasione da non perdere per chi desidera scoprire nuovi abbinamenti e approfondire la conoscenza di uno dei prodotti più esclusivi del mondo del vino.

La selezione di Bordeaux

Dalle 18.00 alle 19.15, gli ospiti potranno assaporare alcune delle cuvée più ricercate e apprezzate del 2021, con un focus su alcune delle denominazioni più prestigiose di Bordeaux:

Château D’Armailhac Pauillac Grand Cru Classé 2021

Château Cantemerle Haut-Médoc Grand Cru 2021

Château Cantenac Brown Margaux Grand Cru Classé 2020

Pavillon de Taillefer Saint-Emilion Grand Cru 2018

Château Phélan Ségur Saint Esthèphe Grand Vin 2021

Le Petit Ducru de Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 2020

Wine tasting Al Carroponte: i Bordeaux in degustazione

Per esaltare la complessità e la finezza di questi grandi Bordeaux, sarà proposto un abbinamento gastronomico perfetto, studiato per completare l’esperienza sensoriale. Il costo della degustazione è di 90 euro a persona, una proposta imperdibile per gli intenditori di vino che vogliono scoprire e apprezzare le caratteristiche di questi cru eccezionali. Ogni sessione di wine tasting verrà confermata al raggiungimento di 8 partecipanti. È richiesta una prenotazione obbligatoria, che dovrà essere accompagnata dal pagamento anticipato tramite bonifico bancario. L’evento, quindi, è vincolante e pensato per garantire un’esperienza personalizzata e curata per ogni ospite.

