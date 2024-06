Open d'Italia di golf: il connubio tra vino e sport con Allegrini

Allegrini, rinomata cantina della Valpolicella, è stata scelta come fornitore ufficiale di vino per il biennio 2024-2025 dell'Open d'Italia di Golf, il più importante torneo golfistico italiano. La manifestazione si terrà dal 27 al 30 giugno all'Adriatic Golf Club di Cervia (Ra).

Durante le giornate di gara, i vini di Allegrini saranno protagonisti di momenti di conviviale condivisione all'interno della Hospitality Area, presso il Ristorante e il Bistrot, e al Villaggio Commerciale, dove gli appassionati potranno acquistare le pregiate bottiglie.La presenza di Allegrini all'Open d'Italia sottolinea il connubio tra due realtà che condividono valori quali la raffinatezza, la passione e la ricerca della perfezione.

Silvia Allegrini, responsabile delle relazioni esterne di Allegrini Wines, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di essere official wine supplier di questo importante evento sportivo. La cura del dettaglio, la precisione e l'attenzione sono elementi fondamentali sia nel golf che nel nostro lavoro di viticoltori. Per questo motivo siamo entusiasti di affiancare questa prestigiosa manifestazione golfistica».

L'81° Open d'Italia di Golf vedrà la partecipazione di 156 giocatori provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno su un percorso di 72 buche. Al termine della giornata di venerdì 28 giugno, i primi 65 classificati accederanno alle finali di sabato 29 e domenica 30 giugno, quando verrà decretato il vincitore.

Oltre a seguire le gare, gli spettatori potranno partecipare a diverse attività, tra cui il "Family Open", con giochi e iniziative per tutta la famiglia legate al mondo del golf, e "Prova il golf", una lezione di 15 minuti per avvicinarsi a questo sport per la prima volta.

