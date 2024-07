A Venezia torna l'International Wine Trophy: tutte le info e come partecipare

Si alza il sipario sulla terza edizione del Venice International Wine Trophy, il concorso enologico internazionale che celebra l'eccellenza vinicola italiana e mondiale. L'appuntamento è per il prossimo settembre, quando a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala (Ve) si riuniranno i migliori produttori per sfidarsi e conquistare il titolo di miglior vino.

Tutto pronto a Venezia per l'International Wine Trophy 2024

Una delle novità più interessanti di quest'edizione è la possibilità per il pubblico di partecipare attivamente alla degustazione e di esprimere il proprio giudizio. I visitatori della "Grande festa del vino" potranno infatti assaggiare i vini in gara e votare il loro preferito, contribuendo così a decretare il vincitore del trofeo speciale della giuria popolare.

Venice International Wine Trophy: il concorso e come partecipare



Il concorso è aperto a un'ampia gamma di categorie vinicole, dai classici spumanti ai vini fermi, dai rosati ai dolci passiti. Una giuria di esperti, composta da giornalisti enogastronomici, enologi e sommelier, avrà il compito di selezionare i migliori vini in ciascuna categoria, che saranno premiati con medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Le cantine interessate a partecipare possono iscriversi entro il 31 agosto (15 settembre per chi partecipa alla Grande Festa del Vino e alla guida Il Vino Per Tutti) collegandosi a questo sito web. La quota di iscrizione è di 40 euro a campione, con uno sconto speciale per le cantine presenti nella guida "Il vino per tutti" e nella "Grande festa del vino".

© Riproduzione riservata