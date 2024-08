Alta Langa, il nuovo vino dell'azienda Carlin de Paolo

La gamma dei vini dell'azieda Carlin de Paolo di Gorzano, una frazione di San Damiano d'Asti (At) si arricchisce di una nuova etichetta. Si tratta dello spumante Alta Langa Docg 2020, un progetto nato dalla collaborazione con un'altra famiglia di agricoltori, i fratelli Dagelle di Vesime (At). Spumante metodo classico pas dosé, pinot nero in purezza, 36 mesi sui lieviti, intenso, complesso con note speziate di zafferano dal gusto pieno ed avvolgente.

Alta Langa Docg 2020 è l'ultimo nato dell'azienda Carlin de Paolo

L'azienda è nata intorno all'anno Duemila grazie all'impegno della quarta generazione della famiglia Ponte che proseguono l'eredità del bisnonno. Oggi l'attività può contare su circa 52 ettari di vigneti. Fiore all'occhiello sono i vigneti Bricco della Cappelletta che si estendono tra le colline Terre Alfieri nel comune di San Damiano d'Asti, in utto 15 ettari che occupano una posizione privilegiata nella zona più alta e soleggiata della collina. Di questi sono 2 ettari sono destinati ai cru Bricco della Cappelletta, una produzione limitata.

Di Piera Genta

