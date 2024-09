Sandro Bottega ha ricevuto l'ambito riconoscimento della medaglia d'oro al merito del lavoro, conferitogli dall'Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche (Anioc). La cerimonia, tenutasi a Vicenza, ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Prefetto, il sindaco di Vicenza e il senatore Antonio De Poli, presidente dell'Anioc.

Sandro Bottega insignito della medaglia d'oro al merito del lavoro

Con questa onorificenza, l'Anioc ha voluto premiare l'impegno e l'eccellenza di Sandro Bottega nel suo percorso professionale e nella vita sociale. Un riconoscimento che sottolinea il suo contributo significativo alla comunità e lo eleva a esempio di cittadinanza attiva.

Fondata nel 1949, l'Anioc riunisce da sempre figure che si sono distinte per il loro impegno nel lavoro e nel sociale. La medaglia d'oro, in particolare, rappresenta un'eccellenza e un modello a cui ispirarsi per l'intera nazione.

